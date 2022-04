Quan falta un any per a les eleccions presidencials al Brasil, els somnis de <strong>Jair Bolsonaro</strong> de ser reelegit s’esvaeixen. La figura del capità retirat és rebutjada per un 65% de la població. L’última enquesta de Datafolha prediu que seria derrotat per Luiz Inácio Lula da Silva per més de 20 punts en la segona volta. Davant la possibilitat d’un retorn del Partit dels Treballadors (PT) al Govern el primer dia del 2023, bona part de l’empresariat i els mitjans de comunicació busquen delerosament la consolidació d’una tercera via. El projecte «ni ni» (ni Bolsonaro ni Lula) no sembla, no obstant, que agafi força.

El governador de l’estat de San Pablo, João Doria; l’exministre de Salut de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, i fins i tot el centreesquerrà Ciro Gomes, volen transitar aquesta anhelada avinguda del mig, però ensopeguen amb la realitat. De moment, els sondejos no els afavoreixen. Doria, del Partit de la Social Democràcia (PSFB, centredreta) creu que està en millors condicions d’ocupar aquest espai i per això ha demanat al fraccionat univers de les forces moderades «humilitat» i col·locar-se darrere del candidat que tingui millor intenció de vot. «Si ens mantenim dividits, no tindrem una tercera via. Tindrem Lula o Bolsonaro com a successors d’aquest Govern, cosa que seria un desastre», apunta Doria.

L’administració d’ultradreta ha aprofundit la seva deriva política. L’economia encara no s’enlaira. L’atur s’acosta al 14%. La inflació prevista al tancament d’aquest any serà de dos dígits, una cosa que no passa des de fa dues dècades. Bolsonaro es mostra incapaç de recompondre la situació. El final del seu mandat és un signe d’interrogació. Encara queda per saber si el Congrés l’investigarà per les seves responsabilitats en la lluita contra una pandèmia que va matar gairebé 600.000 persones. El seu «desgovern», va dir el diari Estado en l’editorial, «és un camí molt favorable perquè Lula torni al poder». Segons el parer del rotatiu, el país s’enfronta a una falsa disjuntiva: «El mer xoc de negatius és profundament perniciós per al país».

Un model pro-Brasil

Amb paraules similars s’ha pronunciat Alfredo Setúbal, el president d’Itaúsa, el poderós empori financer, industrial i immobiliari: «El Brasil està una mica cansat d’aquesta polarització. Més que anti-Lula, els empresaris volen alguna cosa pro-Brasil. No crec que sigui un sentiment anti-Lula, crec que és un sentiment de canvi. Aquest model no funciona. Per això es parla de la tercera via».

En aquest context, el full de ruta de Lula té arestes enigmàtiques. Un sector dels seus partidaris volen que aixequi ben amunt les banderes d’esquerra i s’aliï amb agrupacions del mateix signe, mentre que una altra fracció, fins i tot del PT, considera que no existeix espai per a un programa d’aquesta naturalesa. L’exmandatari conversa amb tots els sectors. Flávio Dino, el governador de l’estat de Maranhão (nord-est) i dirigent del Partit Socialista, ha demanat públicament a Lula que forgi una aliança «que s’aproximi al màxim al centre» per «afrontar l’extremisme» i debilitar la tercera via.

Des de la seva irrupció en l’escena política brasilera, a principis de la dècada dels 80 del segle passat, Lula ha tingut diversos rostres i facetes. Va promoure la construcció d’un partit «de la classe obrera», va passar a la segona volta presidencial de 1989 amb un discurs ben ubicat a l’esquerra que va anar temperant amb el pas dels anys fins a arribar a vèncer en les eleccions del 2002 amb la consigna publicitària Lulinha pau i amor. Va governar juntament amb sectors conservadors, entre els quals els evangelistes, que el van trair i als quals ara mira d’apartar de Bolsonaro. ¿Hi haurà un quart Lula?

Unitat per fer fora Bolsonaro

L’extorner mecànic acaba de demanar la unitat de tots els que rebutgen l’actual Govern per tal de promoure el judici polític contra Bolsonaro. Lula també defensa ampliar el diàleg amb aquells que per ara són reticents a tornar a acostar-se al PT. L’expresident està convençut que és necessari un ampli acord al voltant de temes puntuals: ocupació, salari, educació i, fins i tot, medi ambient.

Per alguns analistes, Lula en paga un preu elevat movent-se al centre. «No té dret a ignorar el poble que creu en ell, que surt al carrer un dia de descans i lluita per un Brasil millor. Si prefereix els acords de rebotiga, els acords que ho canvien tot perquè res canviï, que sigui franc amb els seus propis partidaris», ha assenyalat Ricardo Melo, columnista de Folha de São Paulo.