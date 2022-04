D’«injustificat» i «inacceptable». Així ha qualificat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l’anunci de l’empresa estatal russa de gas, Gazprom, que tallarà des d’aquest dimecres el subministrament de gas a Polònia i Bulgària després de la negativa dels dos països de fer els pagaments en rubles. «És un altre intent de Rússia d’utilitzar el gas com un instrument de xantatge» i mostra «una vegada més» que «Rússia no és fiable com a subministrador de gas», ha advertit en un comunicat.

Segons l’empresa estatal polonesa de gas, PGNiG, la decisió del gegant rus del gas –objecte d’una investigació de l’Executiu comunitari per possibles distorsions de la competència i conducta anticompetitiva– suposa una ruptura del contracte, de manera que prendran les mesures adequades per restablir les entregues sota les condicions acordades per contracte tot i que la mesura no tindrà un impacte immediat. «La situació no afecta els proveïments actuals dels clients de PGNiG que reben el carburant d’acord amb la seva demanda», ha indicat en un comunicat.

Malgrat aquesta decisió russa, la Unió Europea, ha dit Von der Leyen, està preparada per a «aquest escenari» i es manté en contacte amb tots els estats membres per donar una «resposta coordinada» a la decisió del president Vladímir Putin de no acatar els pagaments en euros. De fet, en aquests moments té lloc una reunió del grup de coordinació de gas, ha informat Von der Leyen. «Els estats membres han posat en marxa plans de contingència per a un escenari com aquest i treballem conjuntament en coordinació i solidaritat», ha assenyalat l’Executiu comunitari

Fa mesos que la Comissió Europea treballa i negocia amb proveïdors alternatius de gas, com els Estats Units, Qatar o Algèria, per elevar el nivell d’emmagatzematge a la UE i reduir la dependència de les importacions de gas de Rússia, d’on importa actualment 155 bcm. L’estratègia proposada a finals de març aposta, de fet, per augmentar el gas emmagatzemat als dipòsits subterranis de la UE fins al 90% per a l’1 d’octubre amb l’objectiu d’afrontar el pròxim hivern amb garanties.