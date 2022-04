La Casa del Rei se sotmetrà a la fiscalització del Tribunal de Comptes

El Tribunal de Comptes, l’organisme encarregat de fiscalitzar els partits polítics i les institucions públiques, analitzarà a partir d’ara també el pressupost de la Casa del Rei, que aquest any arriba als 8,4 milions d’euros. És una de les mesures que el Consell de Ministres va aprovar ahir per donar cobertura legal i més transparència al funcionament de la direcció de l’Estat.

El Govern ho va fer només unes hores després que Felip VI comuniqués el seu patrimoni (2,6 milions d’euros). La Moncloa i la Zarzuela s’han coordinat per impulsar la regeneració de la monarquia, una institució en crisi pels escàndols sobre la fortuna de Joan Carles I. La reforma no inclou la informació sobre el cost real de la Corona (ara disseminat per diferents ministeris) ni limita la inviolabilitat del Rei, un escut legal que ha salvat l’emèrit i que Pedro Sánchez va dir que considera «producte d’una altra època».

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va ser l’encarregat de detallar les mesures incloses en un reial decret, entre les quals va destacar la supervisió que farà el Tribunal de Comptes de les despeses de la direcció de l’Estat. Segons Bolaños, aquesta «auditoria externa» donarà una «imatge fidel del patrimoni i la situació financera de la Casa Reial». La Zarzuela també haurà de donar publicitat a partir d’ara de totes les contractacions que faci.