Els EUA obtenen el ferm compromís de 40 països per rearmar Ucraïna

Èxit de convocatòria, assistència i resultats. Els EUA van reunir ahir a la base aèria nord-americana de Ramstein, no gaire lluny de la ciutat de Frankfurt (Alemanya), representants d’una quarantena de països per coordinar l’enviament d’armes al Govern d’Ucraïna. El fòrum, en què van participar un bon nombre d’estats aliens a l’OTAN, va acordar reunir-se amb una periodicitat mensual per avaluar amb més efectivitat les transferències d’armament i adequar-les a la realitat que es pugui viure sobre el terreny. La sintonia entre els assistents va ser tan gran que fins i tot Alemanya, país tradicionalment reticent a incrementar la seva implicació en la guerra ucraïnesa, va anunciar l’enviament de tancs tipus Gepard, amb capacitat de defensa antiaèria.

La revista Der Spiegel havia avançat la notícia, després confirmada de forma oficial per la mateixa ministra de Defensa, Christine Lambrecht, durant la celebració del fòrum internacional. Els vehicles, pertanyents a les existències del consorci Krauss-Maffei Wegmann (KMW), segons mitjans alemanys, també poden ser utilitzats contra objectius terrestres. El principal objectiu de la reunió consistia a «generar capacitats addicionals per a les forces ucraïneses», segons havia dit dilluns el secretari de Defensa nord-americà, Lloyd Austin. I d’acord amb la satisfacció mostrada pels representants nord-americans, la trobada va superar les expectatives de Washington.

«Com podem veure avui, nacions de tot el món es mantenen unides a la nostra determinació d’ajudar Ucraïna en la seva lluita contra l’agressió imperialista russa», va assegurar Austin a l’inici de les converses. «Ucraïna clarament pensa que pot guanyar, així com tots aquí», va continuar. Entre els 40 països convidats hi havia els aliats europeus dels Estats Units, però també països més llunyans com Austràlia i el Japó, que temen que una victòria russa a Ucraïna estableixi un precedent i encoratgi les ambicions territorials de la Xina. Finlàndia i Suècia, països tradicionalment neutrals que s’han plantejat l’ingrés a l’OTAN des de la invasió d’Ucraïna per les forces russes, també eren a la llista de convidats.

Kíev havia demanat artilleria pesada i blindatge en un intent de fer retrocedir les forces russes a les grans planes del sud i l’est del país, però l’equip de fabricació russa que les forces ucraïneses han estat entrenades per utilitzar és cada vegada més escàs. Alguns països d’Europa de l’Est que encara tenen existències les envien a Kíev, de vegades a canvi d’armament nord-americà de nova generació.

Més enviaments

La reunió també va servir per constatar que molts països estan disposats a incrementar els enviaments d’armes, tant en quantitat com en qualitat. Els EUA, que al principi de la invasió russa limitaven els seus enviaments a armes «defensives», han començat a enviar a Kíev armament pesat de fabricació nord-americana, com obusos i diversos vehicles blindats. I altres estats semblen disposats a seguir l’exemple.