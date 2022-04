Els meteorits, un origen de la vida

Ningú no sap amb absoluta certesa com es va originar la vida a la Terra. En els seus orígens, fa uns 4.500 milions d’anys, el planeta on ens trobem no era més que una bola incandescent surant en un univers convuls. Però en algun moment de la seva evolució, qui sap com, en un món fins aleshores inhòspit hi van confluir una sèrie d’ingredients que van acabar donant lloc a la vida tal com la coneixem. Però com o on van sorgir aquests compostos? Segons argumenta un estudi publicat ahir a la revista Nature, tot apunta que les peces bàsiques per construir la vida a la Terra van arribar després d’un bombardeig de meteorits.

Per entendre aquest titular, i abans d’arribar a conclusions una mica arriscades sobre els orígens extraterrestres de la vida, val la pena fer un pas enrere i parlar de la troballa. Els protagonistes de la notícia del dia són tres meteorits rics en carboni (ja coneguts com a Murchison, Murray i Tagish Lake). L’anàlisi d’aquestes roques espacials ha revelat que en el seu interior s’hi amaguen diversos dels blocs de construcció que es necessiten per acoblar les cadenes d’ADN i ARN i que, en definitiva, van acabar donant lloc a la vida.

Segons argumenta l’equip científic responsable d’aquesta troballa, de la universitat japonesa de Hokkaido, és la primera vegada que s’identifiquen nucleobases de pirimidina en meteorits (un dels dos ingredients essencials per forjar la vida i que, fins ara, no estava clar com s’havia originat). Després d’aquest descobriment, també és la primera vegada que tenim la confirmació definitiva que tots els ingredients necessaris perquè brotés la vida a la Terra es poden rastrejar en meteoroides (des de les acabades de trobar pirimidines fins a compostos químics com la guanina, l’adenina i l’uracil). Totes les peces necessàries perquè aquesta periodista pugui estar escrivint aquestes línies i vostè llegint sembla que han viatjat per l’espai i han caigut, de pura casualitat, en el moment i el lloc adequat per crear la vida a la Terra.

Això vol dir que la vida a la Terra té un origen extraterrestre? O que més enllà d’aquesta bala blava hi ha formes de vida viatjant per l’espai? L’astrobiòleg Jesús Martínez Frías respon amb un rotund no. «Ni aquest ni cap altre estudi publicat fins ara demostren que la vida ve de fora de la Terra. Tot apunta que les reaccions químiques que van donar lloc a aquests compostos essencials es van produir a l’espai exterior i que després va ser aquí, a la Terra, on aquests ingredients van confluir i es va produir la combinació que va donar lloc a la vida», explica el científic, extern al recent estudi. «Estem davant d’un avenç científic molt important, però no podem parlar ni de lluny de la detecció de vida extraterrestre», conclou l’expert.

Per explicar la formació (i l’origen) d’aquests compostos essencials per a la vida, l’equip científic liderat per Yasuhiro Oba planteja la hipòtesi següent. Segons recull l’anàlisi de Nature, tot apunta que aquests elements químics es van començar a forjar fins i tot abans de la formació del Sistema Solar mitjançant una enigmàtica seqüència de reaccions fotoquímiques, es van aposentar en els asteroides, van viatjar pel cosmos en els meteorits i, finalment, van arribar fins a la Terra. Aquesta hipotètica seqüència, esgrimeixen els experts, va ser el que «va contribuir a l’aparició de propietats genètiques per a la vida més antiga a la Terra».

Però més enllà de la pluja de meteorits que va portar aquests compostos químics al planeta, Martínez Frías insisteix que el context va ser decisiu perquè brotés la vida. «Si els meteorits haguessin caigut uns milers d’anys abans, quan el món era una bola incandescent, probablement no estaríem parlant ara. Vam tenir la sort que això va coincidir amb un moment geològic favorable, just quan la Terra es refredava i començaven a prosperar ambients que eren més aptes perquè es donessin aquest tipus de processos», il·lustra Martínez Frías, investigador de l’Institut de Geociències IGEO (CSIC-UCM). «La combinació de tots aquests factors va ser la sort que va permetre que sorgís la vida», afegeix.

Buscar vida a altres planetes

Tot i que la notícia científica del dia està relacionada amb els orígens de tots els éssers vius, la realitat és que seguim sense tenir del tot clar com va brollar la vida al nostre planeta. És a dir, com aquests compostos inorgànics arribats des de l’espai exterior van acabar donant lloc a una cosa tan orgànica com totes les formes de vida que actualment pul·lulen pel planeta.

Aquesta incògnita, segons argumenten els científics, no només resulta clau per entendre els nostres orígens, sinó que podria ser decisiva per buscar vida més enllà de les nostres fronteres.