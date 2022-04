La guerra, les pensions i l’educació marcaran el nou mandat de Macron

Després d’un primer mandat mogut, el president francès, Emmanuel Macron, va aconseguir la seva reelecció amb el 58,54% dels vots davant del 41,46% de la ultradretana Marine Le Pen. Els primers cinc anys del dirigent centrista a l’Elisi van estar marcats per una forta resposta al carrer i una successió de crisis mundials (des de la covid-19 fins a la guerra a Ucraïna, passant per la inflació dels preus de l’energia). Després de convertir-se en el primer cap d’Estat francès que aconsegueix la seva reelecció des de Jacques Chirac el 2002, ara li espera un segon quinquenni més relaxat?

Si el president aconsegueix finalment una majoria a l’Assemblea Nacional -els primers sondejos apunten que serà així-, llavors podrà aplicar el seu programa. Al llarg de la campanya es va mostrar més aviat ambigu sobre quines serien les primeres mesures i no resulta fàcil esbossar en què consistiran aquests primers 100 dies. Però hi ha una sèrie de dossiers que s’auguren delicats. Aquestes són les tres «patates calentes» dels inicis de l’acte II de la presidència Macron:

Guerra a Ucraïna

El dirigent centrista iniciarà el segon mandat enmig d’un dels pitjors conflictes bèl·lics a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Macron, el país del qual ocupa la presidència rotatòria de la UE, encapçalarà una cimera europea a finals de maig a Brussel·les dedicada a la guerra, la construcció de l’Europa de la Defensa i la sobirania energètica dels països comunitaris. Davant l’impacte econòmic del conflicte i la crisi dels preus de l’energia, el març va proposar un nou pla d’inversions europeu, seguint l’exemple del Next Generation EU. Aquesta proposta compta amb el suport de governs del sud del continent, com l’espanyol, però suscita més reticències als del nord, com l’alemany.

Reforma de les pensions

Va ser la promesa electoral macronista més polèmica. El president vol allargar l’edat mínima de jubilació dels 62 als 65 anys (amb 43 anys cotitzats). Per convèncer els votants d’esquerres de donar-li suport en el duel contra Le Pen, va proposar en la recta final de la campanya aplicar aquesta mesura de manera progressiva i que l’edat de jubilació no arribi als 65 anys fins al 2031. A finals de l’estiu o principis de la tardor, està previst que l’executiu es reuneixi amb sindicats i patronal per examinar aquesta controvertida reforma.

La indignació dels docents

Els professors van fer vaga i es van manifestar de manera multitudinària al gener. Les seves mobilitzacions van estar motivades per la gestió de la covid-19, però també pels baixos salaris. De fet, es tracta d’una professió especialment mal pagada a França, amb salaris inferiors als d’Alemanya, Espanya o Itàlia.