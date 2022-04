«¿Què ha de fer un Estat quan algú vulnera la Constitució, quan algú declara la independència, talla les vies publiques, organitza desordres públics o està tenint relacions amb dirigents polítics d’un país que està envaint Ucraïna?». La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insinuat així en el Congrés que el CNI sí que va vigilar dirigents independentistes catalans el 2017 i el 2019.

En una sessió de control que ha estat monopolitzada en gran part pel ‘Catalangate’, la ministra socialista ha tirat per terra les acusacions sobre un espionatge massiu davant la falta de proves. I ha apuntat la comissió de despeses reservades com l’únic fòrum en el qual es poden donar explicacions, ja que les actuacions del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) tenen caràcter reservat.

«El que espero és que una vegada que es constitueixi aquesta comissió surti tot, puguin veure la documentació i, potser, molts dels que ara donen lliçons hauran de callar quan es vegin les actuacions que han tingut. En aquesta comissió tot sortirà clar», ha dit la ministra, donant a entendre que hi havia raons fundades per investigar l’independentisme. «Tant de bo constituïm la comissió aviat i puguem parlar de Pegasus sí o Pegasus no perquè jo li dic que molts es quedarien sorpresos», ha insistit.

Míriam Nogueras (Junts) ha assenyalat Pedro Sánchez com «el principal responsable del ‘Catalangate’« per «acció o omissió». Aitor Esteban (PNB) ha denunciat la «indefensió» del Congrés i la «democràcia espanyola». «La comissió no solucionarà res. Mai s’ha explicat un secret. Jo he sigut allà. Al Regne Unit i als EUA ja estarien fent una comissió d’investigació, fent una sèrie d’interrogatoris. El que han de fer és desclassificar els documents ja i després que deroguin la llei de secrets oficials», ha instat Esteban a Robles.