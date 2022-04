Rússia alerta d’una possible tercera guerra mundial

El ministre d’Afers Estrangers rus, Serguei Lavrov, va recordar que el conflicte a Ucraïna pot acabar desencadenant una tercera guerra mundial. «El perill és seriós, és real. No es pot subestimar», va afirmar Lavrov. La Xina no va tardar a respondre que «ningú vol una tercera guerra mundial». El portaveu del Ministeri d’Exteriors xinès, Wang Wenbin, va instar «totes les parts» a apostar pel diàleg «per impedir que escali el conflicte, per evitar que Europa i el món paguin un preu més alt», segons declaracions recollides per la televisió oficial.