La xarxa social Truth, impulsada per l’expresident dels Estats Units Donald Trump (2017-2021), va ser l’aplicació gratuïta més descarregada per a telèfons iPhone als EUA dimarts, un dia després que la junta de Twitter acceptés l’oferta de compra per part del multimilionari Elon Musk. La secció d’aplicacions gratuïtes top de l’App Store als EUA aquest dimarts va estar encapçalada per Truth Social, seguida, precisament, per Twitter. Les dues xarxes socials van disparar les seves descàrregues després de l’anunci de la junta directiva de Twitter, ja que dilluns, Truth es va situar en el lloc 52 d’aquesta mateixa llista, i la plataforma de l’ocell blau, en el 39.

L’home més ric del món, Elon Musk, va aconseguir ahir el seu propòsit d’adquirir la xarxa social Twitter, que va qualificar com «la plaça digital del poble», després que l’empresa acceptés la seva oferta de compra per 44.000 milions de dòlars. El conseller delegat de Tesla, que té més del 9% de l’accionariat de Twitter, va fer, el 14 d’abril, una oferta de compra taxativa, «la millor i última», a raó de 54,20 dòlars per acció, que finalment són els que pagarà a través d’una entitat, segons va revelar en un comunicat.

L’empresari d’origen sud-africà, molt aficionat a aquesta xarxa social, s’ha presentat com un defensor de la «llibertat d’expressió» en la plataforma i ara sembla portar aquesta missió per bandera en la seva nova conquesta, de la qual ha ofert molt pocs detalls. «La llibertat d’expressió és el fonament d’una democràcia funcional, i Twitter és la plaça digital del poble on es debaten els assumptes vitals per al futur de la humanitat», va dir el nou propietari de l’empresa en el seu primer missatge, que va acompanyar d’emojis de coets i cors.

Per la seva part, Trump va afirmar el mateix dilluns que no vol tornar a Twitter, encara que Musk li reactivi el compte. En declaracions a la cadena de televisió Fox, l’exmandatari va assenyalar que prefereix utilitzar la seva pròpia xarxa social, Truth, com a únic canal i que s’hi unirà en els pròxims set dies com tenia planejat. «No aniré a Twitter; em mantindré a Truth», va dir Trump.

Truth va sortir el mes passat i ha estat funcionant en el seu nou servei de núvol durant els últims dies, després d’haver sigut provada en una versió beta des del febrer. El seu director executiu és l’exlegislador per Califòrnia Devin Nunes. Trump va assegurar a Fox que la seva xarxa social ha atret «milions de persones»: «Hem trobat que la resposta a Truth és molt millor que ser a Twitter».

Twitter, Facebook, Instagram i Snapchat <strong>van suspendre</strong> de manera permanent els comptes de Trump després de l’assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021, on hi va haver cinc morts.