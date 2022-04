El 21% dels rèptils del planeta, en risc d’extinció

La humanitat està empenyent a milers d’espècies al llindar de l’extinció. L’anàlisi més gran elaborat fins avui sobre l’estat de conservació dels rèptils del planeta apunta al fet que el 21% d’aquests animals, l’equivalent a un de cada cinc, es troba en risc d’extinció per la pèrdua i destrucció d’hàbitats, la caça i l’avanç de la crisi climàtica. La petjada humana sobre els ecosistemes també eleva el risc de desaparició per a la meitat de les tortugues del món i a gairebé el 60% de les espècies de cocodrils que habiten la Terra.

Aquestes alarmants dades, publicats ahir a la revista científica Nature, posen èmfasi sobre la «gran varietat de perills als quals s’enfronten actualment aquests animals» i que, de seguir així, podrien provocar la desaparició de milers d’espècies. Segons explica l’equip científic responsable d’aquesta anàlisi, entre les 10.196 espècies de rèptils analitzades almenys 1.829 podrien desaparèixer en les pròximes dècades per culpa de l’impacte humà sobre els ecosistemes naturals i el planeta.

Destrucció dels ecosistemes

La principal amenaça per a aquests animals té a veure amb la destrucció dels seus ecosistemes. Segons assenyalen els investigadors que han elaborat aquesta anàlisi, la transformació de terrenys naturals per a l’agricultura i el desenvolupament urbà destaquen, en aquests moments, entre els principals factors de risc per als amfibis. També preocupa l’impacte d’activitats com la caça i la pesca, que els experts defineixen com «la principal amenaça per a les tortugues i els cocodrils del món».

La degradació dels ecosistemes, accelerada encara més per l’avanç de la crisi climàtica i l’escalfament global, eleva el risc d’extinció fins arribar al 30% dels rèptils que habiten en ecosistemes forestals o boscosos i el 14% dels animals que viuen en entorns àrids.

En el cas de les espècies endèmiques, la població de les quals es redueix a tan sols unes illes del globus, també preocupa que la introducció d’espècies invasores pugui augmentar exponencialment el risc d’extinció d’aquests animals. Sobretot en el cas dels llangardaixos.

Història evolutiva

«Si aquestes espècies de rèptils es perden, el món perdrà 15,6 milions d’anys d’història evolutiva en el qual s’inclouen una infinitat d’adaptacions per viure en diferents ecosistemes», recalca l’equip científic responsable d’aquesta anàlisi.

Un dels exemples més il·lustratius, expliquen els experts, és el cas de les tuàteres (o esfenodonts); l’únic membre viu d’un llinatge que va evolucionar en el Triàsic fa aproximadament 250 milions d’anys i que ara, per la incursió humana, s’enfronta a l’extinció.