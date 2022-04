Brusel·les activa el mecanisme per congelar fons europeus a Hongria

Després de mesos d’estira-i-arronsa amb el Govern de Viktor Orban, la Comissió Europea ha decidit fer el pas i activar el mecanisme que condiciona el desemborsament dels fons europeus al respecte de l’Estat de dret. Encara que no hi ha estimacions sobre l’import d’ajudes europees que Budapest podria perdre si no resol les deficiències identificades per l’executiu comunitari, Brussel·les considera que disposa de «proves suficients», segons va assegurar la vicepresidenta Vera Jourova, que hi ha hagut una vulneració de les normes en la gestió dels fons pel que Hongria ha de donar explicacions i presentar mesures correctores.

«La Comissió ha decidit actuar perquè té preocupacions greus sobre una sèrie d’institucions en l’ús del pressupost de la UE a Hongria. Es refereixen a les contractacions públiques, el funcionament de les autoritats responsables dels fons, els controls financers i el procés d’auditoria, la transparència, la prevenció del frau, la corrupció i altres vulneracions», expliquen fonts de l’executiu comunitari. A això afegeixen les mateixes fonts la «constant» negativa de les autoritats hongareses a complir amb les recomanacions i peticions de Brussel·les durant més d’una dècada fet que ha quedat demostrat a través del «nivell excepcionalment elevat de correccions financeres dels últims anys». La Comissió Europea té altres preocupacions que han agreujat encara més la situació a causa dels «límits a una recerca eficaç i a un enjudiciament independent» al país. A més, Hongria no disposa d’una estratègia àmplia contra la corrupció, fet que complica encara més la situació en termes d’estat de dret. Es tracta de la primera vegada que la Comissió activa el mecanisme, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2021 i que Brussel·les havia mantingut congelat fins al pronunciament del Tribunal de Justícia de la UE sobre el recurs plantejat per Hongria i Polònia. Els tribunals van avalar l’instrument el passat 16 de febrer i Brussel·les es va posar a la feina, fet que ha desembocat en l’enviament d’una carta formal d’emplaçament en el qual identifica els problemes.