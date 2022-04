Brussel·les acusa Moscou de xantatge pel tall de gas a Polònia i Bulgària

D’«injustificat» i «inacceptable». Així va qualificar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l’anunci de l’empresa estatal russa de gas, Gazprom, de tallar el subministrament a Polònia i Bulgària per no fer els pagaments en rubles, tal com exigeix Moscou per evitar les sancions europees. «És un altre intent de Rússia d’utilitzar el gas com un instrument de xantatge» i mostra «una vegada més» que «Rússia no és fiable com a subministrador de gas», va advertir la dirigent alemanya, insistint que el Kremlin «ha fracassat una vegada més» en el seu intent de dividir una UE que està preparada per a aquest escenari i amb plans de contingència en marxa.

«És un altre moviment unilateral agressiu de Rússia», va afegir el president del Consell Europeu, Charles Michel, fent pinya amb els països afectats. «Estarem units i ens donarem suport mútuament mentre eliminem gradualment les importacions d’energia russa», va avisar sobre l’element central de l’estratègia energètica europea. La mateixa denúncia van fer des de Polònia i Bulgària, els dos primers països de la UE en veure’s afectats per la interrupció del subministrament i als quals es podrien sumar més Estats membres en les properes setmanes.

El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, va advertir que la decisió de Gazprom –objecte d’una investigació de l’executiu comunitari per possibles distorsions de la competència i conducta anticompetitiva– és «un atac directe a Polònia», però va deixar clar que estan preparats per a aquesta emergència i que compten amb reserves suficients. «La situació no afecta el proveïment actual dels clients de PGNiG que reben el carburant segons la seva demanda», va dir la companyia en un comunicat.

També el Govern búlgar va explicar que el subministrament a les llars del seu país està garantit almenys un mes i va acusar Moscou d’utilitzar els enviaments com «una arma política més en la guerra actual», va dir el ministre d’Energia, Alexander Nikolov, el país del qual depèn en un 90% del subministrament de gas rus. Tots dos països van informar la resta dels seus socis sobre la seva situació durant una reunió del grup de coordinació del gas, on participen els Vint-i-set, i ja estan rebent subministrament dels seus veïns de la UE, cosa que demostra, segons Von der Leyen, «la immensa solidaritat» europea i «l’eficàcia de les inversions en interconnectors i altres infraestructures».

La decisió del Kremlin, en tot cas, no va agafar per sorpresa la UE, que està «preparada» i s’ha mobilitzat amb rapidesa per donar una resposta coordinada. «Els Estats membres han posat en marxa plans de contingència per a un escenari com aquest i treballem en coordinació i solidaritat. Estem traçant una resposta coordinada de la UE», va afegir Von der Leyen, que va demanar a les empreses europees que paguin el gas en euros i no en rubles com exigeix Putin.

Sisè paquet sancions

Mentrestant, Varsòvia i altres capitals pressionen la resta d’aliats per fer una volta més a la política de sancions i aplicar una sisena ronda que inclogui un veto al petroli i al gas. «El sisè paquet de sancions arribarà en el moment oportú. En tot cas, nosaltres estem treballant per lliurar-nos del carbó, com ja hem fet, i també del petroli», va afegir.