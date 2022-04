Documents acrediten un tracte de favor al comissionista Alberto Luceño

Documents comptables de la funerària municipal que apareixen en el sumari del cas que investiga el jutge Adolfo Carretero per les grans comissions en la venda de material sanitari a l’Ajuntament de Madrid suggereixen una especial relació del comissionista Alberto Luceño amb el Consistori, que el distingiria d’altres proveïdors. En un d’aquests documents, on es concreta la quantitat, el preu i el proveïdor de material sanitari per fer front a la pandèmia, es pot comprovar que de les sis empreses amb què es contracta aquest tipus de material només en una -la malaia Leno- apareix la frase «comanda de Luceño», la qual cosa vindria a acreditar un tracte especial a aquest adjudicatari. Leno apareix associada a tres dates i imports diferents en aquesta documentació. La primera és el 23 de març de 2020, quan es detalla la compra de 2,5 milions de parells de guants de nitril per un total de 975.000 euros, segons la documentació que fa referència al contracte investigat pel Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid.

Una segona anotació situa el 4 d’abril d’aquell any el transport dels 2,5 milions de «guants de nitril llargs». A continuació, s’assenyala que el preu d’aquest servei és de 159.252,97 euros. És en la tercera acotació relativa a Leno en què apareix el nom de l’empresari Alberto Luceño: «Transport de 2,5 milions de guants de nitril llargs+ 638.000 màscares de la comanda de Luceño, Kuehne+Nagel». El preu associat a aquest apunt és de 165.690,14 euros. Luceño va admetre que no li va dir a ningú la retribució que guanyava.