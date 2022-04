La Policia Nacional maneja com a hipòtesi que una nova baralla entre bandes estigui darrere de l’assassinat ahir d’un noi de 18 anys després de ser apunyalat en diverses ocasions presumptament per un grup de joves en un parc del barri madrileny de Los Angeles. Segons les primeres investigacions de la Policia, el jove va ser atacat per almenys quatre persones amb armes blanques en aquest enclavament, on a primera hora de la tarda els agents d’Homicidis i Policia Científica continuaven buscant proves, entre elles les armes homicides. Ensangonat per les punyalades que havia patit al tòrax i l’esquena, el noi només va poder deambular fins a caure davant d’un supermercat, on els serveis d’emergència van certificar la seva mort.