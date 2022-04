L’Exèrcit rus intensifica l’ofensiva per controlar la regió del Donbàs

La regió ucraïnesa de Jerson, la capital del mateix nom de la qual és la segona ciutat del país, i la zona propera d’Izium van ser castigades ahir durament pels bombardejos russos en l’intent de Moscou de controlar el Donbàs, que integra les autoproclamades repúbliques independents de Donetsk i Lugansk.

Segons l’informe de l’Estat Major General de les Forces Armades d’Ucraïna publicat a Facebook, els russos mantenen operacions ofensives en tota la línia fronterera en direcció a les dues regions amb l’objectiu de «mantenir el corredor terrestre amb la Crimea ocupada».

Així mateix, les autoritats ucraïneses van denunciar els continus atacs aeris de l’Exèrcit rus per colpejar les infraestructures de la ciutat de Khàrkiv, al nord del Donbàs, mentre que a Izium, més al sud, acumula unitats amb tancs i armes combinades. A Khàrkiv, el governador regional, Oleg Sinegubov, va informar al seu canal oficial de Telegram de tres morts i 15 ferits. Per la seva banda, l’Ajuntament de Mariúpol va denunciar la situació en què viuen milers de civils a la planta metal·lúrgica d’Azovstal: «Hi ha almenys 2.000 civils a la planta. Dones, nens i ancians. Hi ha molts ferits. En condicions insalubres i pèssimes. Sense medicaments. Hi ha una situació catastròfica sense aigua potable i aliments. Necessitem ajuda immediatament». Fonts del batalló Azov van informar de 400 ferits a l’aceria, dels quals almenys un terç necessiten atenció urgent, informa Efe. Rússia va anunciar dilluns un alto el foc per permetre l’evacuació de civils, però segons Kíev no ha donat resultat.

Rússia va informar d’una sèrie d’explosions al sud del país i d’un incendi en un dipòsit de municions. Les explosions es van produir després que a principis de setmana es declarés un gran incendi en un magatzem de petroli rus a la regió de Briansk, a prop de la frontera. A principis d’abril, Rússia va acusar Ucraïna d’atacar un dipòsit de combustible a Belgorod amb helicòpters, cosa que un alt funcionari de seguretat de Kíev va negar. I el president Vladímir Putin va tornar a amenaçar contra possibles ingerències. «Si algú té la intenció d’interferir en els esdeveniments en curs des de l’exterior i provocar una cosa inacceptable per a nosaltres com amenaces de caràcter estratègic, haurà de saber que la nostra resposta als propers atacs serà instantània», va dir.