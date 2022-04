El Tribunal Suprem revisarà el cessament de Pérez de los Cobos per part de Marlaska

El Tribunal Suprem revisarà el cessament del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos com a coronel cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid per part del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. La Sala Contenciosa Administrativa ha admès a tràmit el seu recurs contra la sentència de l’Audiència Nacional que el setembre de 2021 el va declarar conforme a dret. El contingut de la interlocutòria d’admissió es coneixerà en els propers dies, va informar ahir l’alt tribunal.

La sentència va donar la raó a l’Advocacia de l’Estat, que actuava en representació d’Interior, cosa que va suposar revocar la del Jutjat Central Contenciós número 8 que al març havia anul·lat la resolució administrativa del secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez, i confirmada en alçada pel mateix ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Idoneïtat

L’Audiència Nacional invocava altres resolucions per assenyalar les normes aplicables i els criteris que s’han seguit en resoldre amb anterioritat impugnacions de cessaments i de nomenaments en destins de lliure designació a la Guàrdia Civil. En elles es distingeix entre la idoneïtat per ocupar el càrrec, cosa que en el cas de Pérez de los Cobos no es discuteix, i la confiança dipositada per l’autoritat que va efectuar en el seu moment el nomenament i que, davant la pèrdua de l’esmentada confiança, disposa el cessament, i en aquest darrer supòsit s’han d’exposar els motius de la pèrdua de confiança.

L’Audiència Nacional defensava que una vegada «descartada l’existència de desviació de poder, es constata que la decisió de cessament de Pérez de los Cobos compta amb una motivació suficient, tenint en compte que la pèrdua de confiança és per no informar del desenvolupament, no per no fer-ho del contingut, d’investigacions i actuacions dutes a terme per la Guàrdia Civil».