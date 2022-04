Arxius secrets oberts a les diòcesis portugueses

La confirmació per part de la Conferència Episcopal Portuguesa de l’obertura dels arxius de les 21 diòcesis del país era una de les poques incògnites que faltaven per aclarir en el procés de recerca dels abusos de menors. Una decisió en què sempre havien confiat els membres de la comissió independent i a la qual ja havien apuntat fa tot just unes setmanes. El president de la CEP, José Ornelas, va aclarir les observacions dels membres de la comissió després de reunir-s’hi aquesta setmana, durant l’assemblea plenària dels bisbes a Fàtima, que ha acabat amb una nova mostra de bona voluntat.