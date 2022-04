La Covid continua pujant, però baixen les hospitalitzacions

Amb els indicadors a l’alça les últimes setmanes, són molts els experts que opinen que la setena onada ja ha començat. La incidència acumulada els últims 14 dies entre els col·lectius més grans de 60 anys va tornar a pujar ahir i es va col·locar en els 676 casos per 100.000 habitants, segons l’últim informe del Ministeri de Sanitat. Això sí, ahir van baixar lleument les hospitalitzacions (una dècima menys, fins al 5,1%) i les ucis per covid (que van passar ahir del 4% al 3,6%).

Tot i així, els ingressos per covid han pujat globalment a Espanya durant l’últim mes, malgrat que en comunitats com Catalunya no ha estat així. Segons xifres de la Conselleria de Salut, ahir hi havia 31 persones amb covid en UCIs a tot el territori, la xifra més baixa de tota la pandèmia. En plantes hospitalàries, n’hi havia 940.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va considerar ahir «probable» que hi hagi una setena onada de la covid-19, però va advertir que no es pot predir ni «quan» es produirà ni de «quina virulència» serà. L’epidemiòloga de l’Hospital Vall d’Hebron Magda Campins creu que aquesta nova onada, que dóna per fet que es produirà, serà molt menys intensa que les anteriors. En qualsevol cas, Argimon va apostar per continuar «normalitzant la vida quotidiana» alhora que es manté la vigilància del virus.