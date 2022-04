El director de Frontex dimiteix enmig de l’escàndol per les devolucions en calent

Fa mesos que l’Agència Europea de Fronteres (Frontex) està en l’ull de l’huracà per mala gestió i la seva suposada complaença en les devolucions en calenta d’immigrants al Mediterrani. És el que porten denunciant des de fa mesos la plataforma de recerca Lighthouse Reports, en col·laboració amb diversos mitjans de comunicació europeus. Enmig d’aquest escàndol i de la recerca posada en marxa per l’oficina antifrau de la UE (OLAF) per les suposades irregularitats en la gestió de l’agència, el seu director executiu, Fabrice Leggeri, ha decidit presentar la dimissió. «Retorno el meu mandat al Consell d’Administració, ja que sembla que el mandat de Frontex en el qual he estat triat i renovat el juny de 2019 ha sigut silenciosa però efectivament modificat», assenyala en la missiva enviada al consell d’administració de l’agència.

La Comissió Europea, mentrestant, va negar ahir que el mandat s’hagi modificat i va recordar que Frontex té una tasca «crítica» per a ajudar els estats membres «a protegir les fronteres exteriors i vetllar pel respecte dels drets fonamentals» en una àrea extremadament sensible i desafiadora.

Brussel·les ha eludit comentar la gestió de Leggeri ni l’informe de l’OLAF. «És el consell d’administració qui ha d’avaluar la situació i la carta del seu director», va dir el portaveu Eric Mamer. «Frontex actua probablement en l’àrea més sensible de la política de la UE. Una àrea amb desafiaments polítics humans com a poques organitzacions han d’afrontar i, per tant, és normal esperar que aquest tipus d’organització, mentre creix com l’ha fet davant els desafiaments que la UE ha tingut en aquesta àrea, no necessàriament ha actuat com deuria. Totes les institucions han de millorar i és en el que ens centrarem», es va limitar a assenyalar el portaveu.

Set anys en el càrrec

Durant els set anys que el francès ha estat en el càrrec, l’agència ha anat guanyant pes i múscul -per a respondre a la crisi migratòria de 2015- fins a convertir-se en l’agència de la UE amb el major pressupost: 754 milions en 2022 (enfront dels 143 milions de 2015) i una plantilla de 1.400 funcionaris encara que amb el mandat de dotar-se d’un cos de 10.000 per a 2027. Un període que ha estat marcat per contínues controvèrsies, acusacions i revelacions sobre les seves suposades males pràctiques que van portar al Parlament Europeu a rebutjar el març passat la validació dels seus comptes de 2020 a causa de les conclusions de l’OLAF.

L’última acusació, aquesta mateixa setmana, apunta l’intent de Frontex de maquillar la devolució -entre març de 2020 i setembre de 2021- de 957 immigrants trobats a la deriva en llanxes inflables i sense motor en la mar Egea. A més, l’oenegé Sigui Watch ha presentat aquesta setmana una denúncia davant el Tribunal de Justícia de la UE contra Frontex per presumptes violacions dels drets humans per la seva connivència amb les devolucions en calenta.

Tres mil morts al mar en 2021

Més de 3.000 immigrants i refugiats han mort o estan desapareguts després d’intentar arribar per mar en 2021 a les costes del sud d’Europa o a les illes Canàries, segons Nacions Unides, que ha cridat a adoptar mesures «urgents» per a protegir als qui s’embarquen en aquests «perillosos» viatges -de fins a deu dies en el cas de l’arxipèlag espanyol-. Del total de morts, almenys 1.924 corresponen a les rutes que connecten el nord d’Àfrica amb Europa en la part central i occidental del Mediterrani, mentre que 1.153 se circumscriuen a la ruta de l’Atlàntic cap a les Canàries.