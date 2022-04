El jutge del cas de les mascaretes manté Madrid de perjudicat

El jutge Adolfo Carretero , que investiga el presumpte tripijoc amb material sanitari de l’Ajuntament de Madrid, mantindrà al Consistori com a part perjudicada en el procediment malgrat la petició de l’empresari Luis Medina, que va sol·licitar que se li privés d’aquesta condició, ja que «la responsabilitat podria recaure en aquesta institució» en el cas que en la gestió del contracte de compra de mascaretes, test per a detectar Covid i guants s’haguessin produït irregularitats.

Segons el jutge, no obstant això, no es pot confondre a la institució pública amb l’actuació que pogués haver tingut en ens assumpte la cap de Compres Elena Collado qui, d’altra banda, «va manifestar les seves queixes als intermediaris per l’excés de preu dels contractes i mala qualitat dels guants i test de Covid».

El jutge, considera que «l’Ajuntament de Madrid ha de tenir la condició de perjudicat perquè les altes comissions dels investigats van ser ocultades al mateix i aquesta ocultació va suposar un perjudici econòmic a l’Ajuntament, amb independència de l’actuació de la senyora Collado».

En el seu acte, el jutge també rebutja la intenció de Medina per a la imposició de fiances a dues de les acusacions que exerceixen en aquesta causa, PSOE i Unidas Podemos. En aquest punt el titular del Jutjat d’Instrucció número 47 cita la doctrina del Tribunal Suprem respecte a la no prestació de fiança de l’acció popular, quan el procediment ja ha estat iniciat d’altra banda com és en aquest cas, per la querella de la Fiscalia Anricorrupció.

Excusa per a eludir la fiança

Más Madrid ha respost a aquest requeriment, al·legant que el jutge ja ha acordat l’embargament preventiu dels drets hereditaris oferts, en cas d’existir aquests, «per la qual cosa no escau que es torni a pronunciar sobre aquest oferiment, com a excusa per a eludir la fiança acordada». «L’oferiment està buit de contingut», afegeix aquesta part.

D’altra banda, els de Rita Maestre insisteixen que es cridi com a testimoni al cosí de l’alcalde, l’advocat Carlos Martínez-Almeida que hauria donat a Medina i el seu soci Alberto Luceño el contacte amb els responsables municipals per a realitzar el seu negoci.