Ucraïna assegura que Rússia pateix pèrdues «colossals» a l’est

Més de dos mesos després que el president rus Vladímir Putin llancés el que pretenia ser una ofensiva llampec, Ucraïna ha admès que està sofrint grans pèrdues en la nova etapa d’aquest conflicte en la qual els atacs es concentren en l’est. Tot i així, el Govern de Kíev ha assegurat que les pèrdues de Rússia són encara majors. «Tenim pèrdues greus, però les pèrdues dels russos són molt majors... Tenen pèrdues colossals», va dir l’assessor presidencial Oleksiy Arestovych.

Després d’haver fracassat en un assalt a Kíev el mes passat, Rússia ara està tractant de capturar del tot les dues províncies orientals de Donetsk i Luhansk conegudes com el Donbass. En aquesta última ofensiva, Ucraïna ha reconegut haver perdut el control d’algunes ciutats i pobles allà des que va començar l’assalt la setmana passada, però diu que els guanys de Moscou han tingut un cost enorme per a una força russa ja desgastada per la derrota anterior prop de la capital.

Malgrat que la capital ucraïnesa no és ja l’epicentre dels atacs, aquest dijous durant la visita del secretari General de l’ONU, António Guterres, el Kremlin va ordenar diversos atacs.

Una periodista morta

El cos d’una periodista de l’emissora recolzada pels Estats Units Radio Liberty va ser trobat entre els edificis bombardejats en la capital. «S’estava ficant al llit quan un míssil rus va impactar al seu apartament», va dir el portaveu del Ministeri de Relacions Exteriors d’Ucraïna, Oleg Nikolenko.

Durant la visita de Guterres al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, l’alt càrrec de l’agència de les Nacions Unides va assegurar que era una prioritat absoluta dur a terme l’evacuació de Mariúpol. Després, ahir, la presidència ucraïnesa va anunciar que preveien fer l’operació d’evacuació de civils el mateix dia. La fàbrica Azovstal de Mariúpol, al sud-est d’Ucraïna es troba des de fa setmanes assetjada per les tropes russes.