Cadàvers sense identitat s’apilen al dipòsit de Dnipro

«Defensor d’Ucraïna temporalment no identificat». Diu això en un cartell escrit a mà, i al voltant no hi ha flors, fotografies o ofrenes. Només una creu feta amb dos pals de fusta, la vertical plantada a terra, sota un turó de sorra. Poc més enllà se senten els plors d’algunes famílies que han vingut a donar el darrer adéu als seus parents i amics, també morts de la guerra. Però ningú no està davant de la tomba del cartell. Ningú no sap de qui és.

En temps normals al cementiri de Kransnopiliya, a la ciutat de Dnipro, no es veurien escenes com aquesta. O la de dues fileres de fosses acabades de cavar a l’espera de taüts de soldats ucraïnesos. No obstant això, aquí la guerra d’Ucraïna és aquesta brutal realitat. La d’un conflicte que està causant centenars de morts, de maneres tan cruels que fins i tot establir la identitat dels qui han mort pot ser un desafiament. Mikhail Lisenko treballa des de fa set anys com a vicealcalde de Dnipro, la ciutat de l’est d’Ucraïna que fa frontera amb tres fronts. És responsable dels transports i de la viabilitat. Però també rep cada dia informació sobre les morgues on s’acumulen els cadàvers dels soldats morts als camps de batalla a les properes regions de Donetsk, Zaporiyia, Lugansk i Khàrkiv, i que són portats als dipòsits de cadàvers de la ciutat. Explica que no és una tasca fàcil perquè, en alguns casos, els cossos estan tan descompostos que la seva identificació és difícil. Proves d’ADN «En alguns casos, els hem aconseguit identificar per alguna resta de sabata, o gràcies als seus uniformes militars», explica. «També fem proves d’ADN, que són molt costoses, i col·laborem amb un laboratori de Lisboa (Portugal) que ens està ajudant», afirma. «Quan les famílies ens ho demanen comparem els seus ADN per determinar d’on és el soldat i quins són els seus amics», afegeix. En una de les tres grans morgues de Dnipro en què els cossos són portats, a la qual podem accedir amb Lisenko i la localització exacta de la qual se’ns demana no divulgar, s’entén el perquè d’aquesta situació. Diversos cossos inerts s’acumulen a cada racó, mentre un grapat de doctors i infermers fan amb pressa el que fa amb altres, també sense vida, en un treball d’urgència i que sembla no tenir fi.