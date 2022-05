Feijóo podria anar al Senat i reforçarà la cúpula del PP en les properes setmanes

Alberto Núñez Feijóo era conscient que tant el seu lideratge com la renovació del PP anirien per fases i divendres en va completar una altra de rellevant: va dimitir del seu càrrec de la Xunta de Galícia per poder instal·lar-se a Madrid de manera permanent. Ara és president autonòmic en funcions, però, d’aquí a dues setmanes, Alfonso Rueda serà investit nou cap de l’executiu d’aquesta comunitat i es podrà bolcar a temps complet en el partit.

A partir de llavors, Feijóo es buscarà una tribuna a la capital des de la qual fer oposició a Pedro Sánchez. L’única via de la qual pot disposar per tenir un cara a cara amb el president del Govern és el Senat si el Parlament de Galícia el designa senador autonòmic. I ho aconseguirà sense problemes, ja que el PP té majoria absoluta en aquesta autonomia. Per ocupar un seient al Congrés, en canvi, haurà d’esperar a la convocatòria de les properes eleccions generals, en què aspira a obtenir-ne un ja directament a la bancada blava, la de l’executiu. Sense la motxilla ja de la Xunta de Galícia a l’esquena, Feijóo aprofitarà aquests propers dies per celebrar reunions al despatx de Gènova amb el seu equip i decidir quines persones ocuparan les secretaries d’àrea, que donen suport als vicesecretaris (Territorial, Institucional, Economia... ), i també afinar si necessita algun vicesecretari més, com ara mateix sospita.