L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assegurat que l'augment dels casos de l'hepatitis aguda infantil d'origen desconegut és un tema "molt urgent" al qual estan donant "prioritat absoluta".

"És molt urgent i li estem donant prioritat absoluta a això i a treballar molt estretament amb el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties en la gestió i coordinació", va assegurar aquest dilluns a Lisboa el director regional d'Emergències de l'OMS, Gerald Rockenschaub.

L'especialista, que es troba a Portugal per la Revisió per a la Preparació i Salut Universal (UHPR, en anglès) -programa per compartir recursos entre països per poder preparar respostes davant emergències de salut pública-, va explicar que han posat en alerta a diversos països per "estar atents a això més específicament", després de l'augment de casos reportats.

"Estem fent tot el possible per identificar ràpidament el que està causant això i després prendre les mesures adequades, tant a nivell nacional com internacional", va recalcar.

Els primers deu casos d'aquesta hepatitis aguda van ser notificats pel Regne Unit a l'OMS el 5 d'abril, en nens menors de deu anys sense malalties prèvies, i des de llavors també s'han detectat contagis a Espanya, Israel, Dinamarca, Itàlia, els Estats Units i Bèlgica, entre altres.

L'edat dels afectats oscil·la entre el mes i els 16 anys, en la majoria dels casos no presenten febre, i en cap d'ells s'han detectat els virus associats a aquestes malalties (hepatitis A, B, C, D i E), segons l'organització sanitària.