Els telèfons del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, han estat infectats amb el programari Pegasus i, per tant, espiats en el maig i juny de 2021. Així ho ha fet públic aquest dilluns la Moncloa, que ha detallat que s'està investigant si hi ha més membres de l'executiu en la mateixa situació. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha donat per fet que l'espionatge d'aquests terminals és «il·lícit i extern», situant així la intrusió en els telèfons «fora de l'ordenament jurídic» i «aliè als organismes de l'Estat». El ministre ha explicat que ja han posat en coneixement de la justícia les informacions que han determinat la infecció amb Pegasus.

La Moncloa ho ha anunciat en una roda de premsa del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, convocada d'urgència i per sorpresa aquest dilluns al matí. «Són uns fets d'enorme gravetat», ha afirmat Bolaños. Fonts de Moncloa asseguren que el govern ha tingut la confirmació sobre l'espionatge aquest cap de setmana.

Bolaños no ha aclarit en quin moment el govern va ordenar al Centre Criptològic Nacional revisar la seguretat de les comunicacions dels membres del govern. Tot i això, ha assegurat que es va donar prioritat als telèfons del president espanyol i de la ministra de Defensa. Aquest dos són els primers on han pogut detectar el programari Pegasus, però continuen «verificant» la resta de mòbils dels membres del govern, ha explicat Bolaños.

El ministre de la Presidència ha promès que reforçaran la seguretat de les comunicacions no només al govern, sinó també dels governs i parlaments autonòmics, així com d'altres institucions de l'estat. «Posarem a la seva disposició tot el coneixement i capacitat de l'estat central per tal que aquestes intrusions il·lícites externes no es puguin fer a responsables públics d'aquest país», ha remarcat.

Demanda a l'Audiència Nacional

El govern espanyol ha presentat aquest mateix dilluns una «demanda» al jutjat de guàrdia número 4 de l'Audiència Nacional. «Esperem que hi hagi una investigació en profunditat per esclarir els fets», ha dit Bolaños, remarcant que l'espionatge és «aliè als organismes de l'estat» i que no han tingut «autorització judicial».

Bolaños ha precisat que només saben «el volum de dades» que s'ha extret amb les infiltracions de Pegasus, però no quines dades exactament s'han vist compromeses. Fonts de Moncloa detallen que en el cas del president es van extreure 2,6 gigues d'informació en la primera intrusió i 130 megues en la segona. A Robles li van punxar 9 megues d'informació.