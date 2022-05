Commoció a Tineo (Astúries) pel tràgic accident que ha costat la vida a un nen d'un any i mig d'edat, després del cop que va rebre al cap a conseqüència de bolcar amb un carretó de càrrega (tipus Manitou) que conduïa el seu avi. El menor va ser traslladat d'urgència i en helicòpter a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA) d'Oviedo, on va morir aquest diumenge.

El fatal accident es va produir entorn de les sis de la tarda del passat dissabte. El nen, que viu amb els seus pares a Oviedo, havia anat a passar el cap de setmana a la casa de la seva família, la qual regenta una coneguda ramaderia. Van visitar Tineo amb motiu de la Fira de Mostres que se celebra aquests dies al municipi asturià. El sinistre es va produir quan el carretó, per causes que es desconeixen, va sortir-se de la via. El vehicle va acabar bolcant i el nen va patir un fort traumatisme al cap a conseqüència de l'accident.

Immediatament, la família va avisar als serveis d'emergències, es van personar la Guàrdia Civil i el Servei d'Assistència Mèdica d'Urgències (SAMU), que, davant la gravetat de la situació del menor, va requerir la presència de l'helicòpter del 112, que es va desplaçar fins al lloc de l'accident sobre dos quarts de vuit de la tarda, aproximadament. El personal mèdic va prestar la primera atenció al menor, que va ser traslladat d'urgència en helicòpter al HUCA, on va quedar ingressat per ser atès del traumatisme. L'avi del nen també va requerir assistència mèdica per un episodi d'ansietat. Els serveis mèdics no van poder evitar la mort del nen durant la jornada de diumenge.

“És una desgràcia tremenda que li passi una cosa així a una criatura tan petita. Ho sentim moltíssim per ell i per la família, que són persones molt estimades”, va afirmar diumenge l'alcalde de Tineo, José Ramón Feito. Un trist i fatal succés que deixa un profund pesar entre tots els que coneixen i aprecien a la família del menor.

Segons fonts pròximes als fets, alguns òrgans del nen podrien entrar en el programa nacional de donacions en un generós acte de la seva família. Quan es produeix un accident d'aquesta naturalesa, els responsables sanitaris solen fer aquesta proposta als familiars.