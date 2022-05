L'Audiència de Madrid ha condemnat a 686 anys de presó a un home acusat d'enganyar a través de les xarxes socials com a WhatsApp o Instagram a un centenar de menors per abusar sexualment d'ells, fet que va aconseguir en una quinzena de casos.

La sentència considera provat que José Ángel S.R., de 30 anys, va violar a dotze menors, set d'ells de forma continuada, i va abusar sexualment de tres, dos d'ells també de forma continuada. La Secció Quarta de l'Audiència Madrilenya el condemna a 686 anys i 19 dies de presó, enfront de la condemna de 1.324 anys que sol·licitava la Fiscalia.

També se'l condemna per 98 delictes de captació i utilització de menors d'edat amb finalitats pornogràfiques, 74 delictes de difusió de material pornogràfic a menors d'edat, 25 delictes d'exhibicionisme, 13 de delictes de corrupció de menors de 16 anys i un delicte de tinença de pornografia infantil. La Sala l'absol de 59 delictes de ciberassetjament, tres delictes d'abusos sexuals i uns altres dos de corrupció de menors.

Es feia passar per una noia menor d'edat

El Tribunal considera provat que l'ara condemnat, sense antecedents penals, va cometre aquests delictes entre el 9 de novembre de 2015 i el 3 de setembre de 2018. Utilitzava les xarxes socials com Instagram i grups de WhatsApp per contactar amb menors de 16 anys, amb la idea d'intercanviar imatges pornogràfiques, i a vegades fent-se passar per una noia menor d'edat: així els menors, en la creença que s'estaven comunicant amb una jove de la seva edat, mantenien converses "cruament libidinoses" que l'acusat impulsava per produir excitació sexual.

En tal context, José Ángel S. enviava al corresponent menor fotos i vídeos d'una noia menor d'edat nua i masturbant-se, i obtenia així imatges similars del jove. En algunes ocasions, si creia que podria tenir èxit, proposava fer un trio amb la suposada jove i amb un amic d'aquesta que no era sinó el mateix processat. En aquest escenari insistia als menors perquè primer quedessin directament amb aquest amic per mantenir relacions sexuals si després volien fer-ho amb la noia. Si els menors es resistien els oferia diners o regals perquè accedissin.

El processat, segons la sentència, va aconseguir que alguns menors accedissin a mantenir trobades físiques amb ell, en les quals va mantenir relacions sexuals amb aquests. En altres ocasions l'acusat es presentava a les xarxes socials com un jove menor d'edat i aconseguia d'aquesta manera enganyar alguns nois, amb els quals intercanviava missatges de text de contingut sexual. També va oferir a alguns diners o regals, aconseguint a vegades mantenir relacions amb ells. I fins i tot va arribar a mostrar-se com el que realment era, un home major d'edat que volia intercanviar imatges de contingut sexual, obtenint el seu objectiu de quedar amb ells.

Per tot això el condemna als gairebé 700 anys de presó, a més de prohibir-li acostar-se als menors i mantenir-lo en llibertat vigilada després de sortir de presó durant desenes d'anys. També l'inhabilita per a qualsevol professió o ofici que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat. Contra aquesta sentència cap recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid.