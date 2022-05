Quan es compleixen quinze anys de la desaparició de la nena britànica Madeleine McCann, els avanços judicials llancen una esperança de desentranyar el misteri després que Portugal hagi constituït formalment a l'alemany Christian Brueckner com a sospitós "in extremis" per evitar que el cas prescrigui.

Maddie va desaparèixer el 3 de maig de 2007 de l'apartament que la seva família havia llogat a Praia da Luz, a l'Algarve lusità, on dormia al costat dels seus germans -dos bessons de dos anys- mentre els seus pares sopaven amb un grup d'amics en el mateix complex turístic. El cas es va mediatitzar ràpidament i, després de diverses línies d'investigació, teories i sospitosos al llarg de quinze anys, el misteri pot estar més prop de resoldre's que mai. La justícia portuguesa acaba de constituir a un ciutadà alemany, Christian Brueckner, com "arguido", una figura portuguesa que s'usa per designar als sospitosos formals sobre els quals recauen forts indicis, prèvia a l'acusació. Un ciutadà alemany, imputat per la desaparició de la nena Madeleine McCann Evitar que prescrigui Aquesta decisió va ser presa a escasses setmanes que es compleixin 15 anys de la desaparició, el termini màxim perquè un delicte d'homicidi prescrigui a Portugal, la qual cosa dona més temps a les autoritats per continuar investigant i recopilant proves. "Com existeix un sospitós, crec que les autoritats portugueses van voler ser previngudes i constituir-ho com 'arguido'", explica a EFE João Mira Godinho, un dels periodistes lusitans que van seguir el cas més de prop. Godinho, que ha col·laborat en una minisèrie sobre la desaparició de Maddie que s'estrena a AMC aquest dimarts, recorda que d'aquesta manera la prescripció queda suspesa (durant set anys i mig) i si la investigació a Brueckner dona fruits, podrà ser finalment acusat. El sospitós, de 45 anys, va viure entre 1995 i 2007 a l'Algarve i va estar prop del complex d'apartaments la nit que Maddie va desaparèixer, segons dades del seu telèfon mòbil. Amb abundants antecedents penals per abusos sexuals, agressions físiques, robatoris i delictes menors, estava en el radar de les autoritats des que va ser extradit des de Portugal a Alemanya el 2017 acusat d'un altre cas d'abús sexual a menors a Grècia. 15 anys L'aparició de Brueckner llança esperança sobre les possibilitats de resoldre el cas després d'anys de pistes, teories i sospitosos que s'han quedat en res. El cas ha estat investigat de manera paral·lela per les autoritats portugueses i britàniques, la qual cosa va acabar torpedinant el procés, segons els qui el van seguir de prop. "Hauria d'haver existit més cooperació i menys competició, perquè semblava que la Policia portuguesa anava per un cantó i la britànica per un altre", assenyala Godinho, convençut que les "acusacions" llançades per la premsa anglesa cap a les autoritats lusitanes van dificultar el seu treball. Entre algunes de les teories es va especular amb la mort accidental de la nena a les mans dels seus pares, Kate i Gerry McCann, una idea que va defensar aferrissadament l'inspector portuguès que va conduir el cas, Gonçalo Amaral. Amaral va arribar a publicar un llibre amb les seves hipòtesis i el conflicte amb els pares de Maddie va acabar als tribunals. El cas més mediàtic La de Maddie és la desaparició d'un menor més mediàtica coneguda fins al dia d'avui i va portar a un tranquil complex turístic de l'Algarve a desenes de periodistes de tots els racons del món. Els McCann, que van arribar a ser rebuts pel papa Benet XVI quan no passava un mes de la desaparició, van contractar de seguida un equip de relacions públiques per gestionar el tracte amb la premsa. El cas ha protagonitzat una infinitat de pel·lícules, sèries, documentals i llibres amb diferents teories. Amb els últims avanços judicials, la veritat pot estar més a prop que mai.