Mélenchon avança en la unió de l’esquerra per a les legislatives franceses

El partit La França Insubmisa (LFI), el candidat del qual en les passades eleccions presidencials, Jean-Luc Mélenchon, va ser el més votat dels de l’esquerra, ha aconseguit un acord electoral per a les properes legislatives de juny amb els ecologistes, van explicar ahir les dues formacions. El pacte es produeix després de setmanes de negociacions entre les dues forces i amb el teló de fons d’altres possibles acords amb el Partit Socialista (PS) i amb el Partit Comunista de França (PCF).

És la primera vegada que un partit situat ideològicament a l’esquerra del PS arriba a un acord electoral amb els ecologistes. Mélenchon va aconseguir gairebé el 22% dels vots i es va quedar a mig milió de sufragis de superar la ultradretana Marine Le Pen i accedir a la segona volta contra el president, Emmanuel Macron, que va revalidar el seu mandat. Yannick Jadot, el candidat dels Verds, es va acostar al 5% dels sufragis, però va superar el comunista Fabien Roussel, que va obtenir una mica més del 2%, i la socialista Anne Hidalgo, que es va situar per sota del 2%, mentre que els trotskistes Nathalie Arthaud i Philippe Poutou no van superar l’1%.

Tant LFI com els ecologistes van apel·lar a ampliar el seu acord electoral a altres formacions, amb les quals hi ha converses obertes, per aconseguir un front ampli d’esquerres que permeti configurar un bloc influent per a les legislatives del juny.