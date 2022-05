Rússia i Ucraïna han recordat la victòria militar el 1945 contra l'Alemanya nazi. Els dos països, que mantenen una relació molt tensa, han commemorat l'aniversari de manera ben diferent. El Kremlin, com és habitual en aquests casos, ha organitzat una espectacular parada militar a la plaça Roja de Moscou, presidida pel president, Vladímir Putin.

"La voluntat de ferro del poble soviètic, el seu coratge i estoïcisme van salvar Europa de l'esclavitud", ha assegurat avui Putin en el Dia de la Victòria, considerada popularment la festa nacional russa. El líder rus ha recordat la crucial batalla de Stalingrad, el setge a Leningrad, i no s'ha oblidat de mencionar també la batalla de Sebastopol, port del mar Negre situat a la península de Crimea. La premsa russa ha informat de la possibilitat que el president rus es desplaci després a Crimea. Si fos així, seria la primera vegada que el dirigent rus visita aquest territori fa poc d'Ucraïna i que el 21 de març va ser annexionat a Rússia.

A més, Putin ha rememorat els combats que van tenir lloc a la riba del riu Dniéper, en territori de l'actual Ucraïna, on des de fa anys no se celebren parades militars el 9 de maig, cosa que en aquesta ocasió ha estat molt criticada per la premsa russa. Kíev va deixar de celebrar amb parades militars la victòria contra els nazis el 2004, després de la Revolució Taronja.

Discurs als veterans

A Ucraïna, el Dia de la Victòria ha estat recordat pel president interí, Aleksandr Turtxínov, que en un discurs dirigit als veterans de guerra ha promès mantenir la pau al país. Turtxínov ha rendit tribut als milions de "llibertadors" ucraïnesos que "van defensar heroicament el dret a viure lliurement a la nostra pròpia terra".

Per un altre costat, la Casa Blanca ha descartat avui que el president dels EAU, Barack Obama, es pugui reunir amb Putin, quan tots dos coincideixin en els actes de commemoració del 70 aniversari del desembarcament de Normandia organitzats per al 6 de juny a França. Putin ha acceptat la invitació per assistir a aquesta cita feta pel president francès, François Hollande.