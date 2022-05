El Sinn Féin avança cap a una victòria sense precedents en les eleccions autonòmiques a Irlanda del Nord aquest dijous. Un triomf històric si es confirmen les enquestes. Seria la primera vegada en 100 anys, des de la partició de l’illa, que el partit nacionalista, en un altre temps braç polític del sagnant grup terrorista IRA, es convertís en la força més votada i la seva líder, Michelle O'Neill, en la ministra principal. L’unionisme probritànic ha estat dominant fins ara a les urnes, regint la política nord-irlandesa, però els últims sondejos donen als hereus de Gerry Adams un avantatge de set punts (26%) davant el Partit Democràtic de l’Ulster (19%), el seu més important rival. El vot tàctic, així com el dels apàtics i indecisos (17%), podria, no obstant, tenir l’última paraula.

Entorn d’1,2 milions de votants hauran de triar els 90 escons que conformen l’Assemblea de Stormont. L’estructura de Govern per garantir la pau a la regió és la d’un poder compartit entre la principal força nacionalista i la unionista. En les últimes eleccions el 2017 el Partit Democràtic de l’Ulster (DUP) va obtenir només un escó més que el Sinn Féin. El partit unionista viu hores baixes. El seu actual líder, Jeffrey Donaldson, que també és diputat al Parlament de Westminster, va ser designat el mes de juny per al càrrec. Era el tercer líder en dos mesos. Al febrer va provocar la caiguda del Govern autonòmic, que es manté suspès des d’aleshores, una decisió impopular que ara es pot tornar en contra seva.

Donaldsons’oposa ferotgement al protocol de comerç post-Brexit, demana que s’aboleixi i que desaparegui la frontera al mar d’Irlanda com a requisit per retornar a l’Executiu de Stormont. El DUP va fer campanya en favor del Brexit i en contra del sentir majoritari dels votants (56%). El Govern de Boris Johnson, incapaç de trobar una solució satisfactòria, torna a contemplar la possibilitat de realitzar canvis unilaterals en l’acord, cosa que encendria la metxa d’una guerra comercial amb la Unió Europea, amb efectes catastròfics per a la ja malmesa economia britànica.

Agenda social

El Sinn Féin, liderat per una generació jove que no ha estat directament vinculada a la lluita armada, creu que pot fer funcionar el protocol i ha centrat la campanya en el cost de la vida, la sanitat, l’ocupació i l’educació, els assumptes que, segons les enquestes, i per aquest ordre, més preocupen els ciutadans. Ja va posar el focus amb èxit en aquests problemes en les eleccions generals al sud de l’illa el 2020. Aquest resultat també va ser un terratrèmol. Va ser el partit més votat de la República i només una coalició de la resta de les principals formacions va impedir que formessin Govern a Dublín.

Una victòria dels republicans al nord, adverteix el DUP, aplanaria el camí de la unificació de l’illa, l’objectiu final i irrenunciable del Sinn Féin, tot i que llunyà per ara. La unitat d’Irlanda només ocupa una pàgina de les 17 del programa electoral dels nacionalistes, que prefereixen presentar-se com una força inclusiva i social.