El president d’Ucraïna, Volodomir Zelenski, ha assegurat que l’evacuació de la ciutat de Mariúpol continuarà aquest dimarts amb l’esperança que funcionin els corredors humanitaris de Berdiansk, Tokmak i Vassílivka, a l’oest de la població. En un discurs publicat aquesta matinada, el president Zelenski va dir que Kíiv continuava «fent tot el possible per salvar» els civils de Mariúpol i que «l’operació d’evacuació continua». La població és una de les més castigades per la invasió russa iniciada el 24 de febrer.

Relacionades Paralizada la evacuación de la acería Azovstal de Mariúpol