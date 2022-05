Civils evacuats de l’aceria de Mariúpol: «Havíem dit adéu a la vida»

Dia de sensacions contraposades per als responsables de les organitzacions humanitàries a Ucraïna. D’una banda, van poder celebrar que els primers civils evacuats procedents de la gegantina planta d’acer d’Azovstal, propera a la ciutat portuària de Mariúpol i envoltada per les tropes russes des de fa setmanes, poguessin arribar a la relativa seguretat de Zaporiyia, ja a territori sota control del Govern de Kíev. Però, tal i com és la tendència habitual des de l’inici del conflicte, la part russa va complir només a mitges allò pactat, noliejant menys autobusos dels acordats inicialment i perdent-se el rastre d’alguns dels vehicles durant el viatge, cosa que podria indicar que han estat desviats cap a territori sota control de Moscou. Això sí, les forces que assetgen el lloc van reprendre ahir l’assalt amb blindats, infanteria i forces amfíbies des del mar.

«Hauríem desitjat que molta més gent s’hagués pogut unir al comboi i sortir de l’infern», va assegurar Pascal Hundt, del Comitè Internacional de la Creu Roja (CIRC). I és que només tres dels 14 autobusos que van sortir de Mariúpol amb un centenar de persones a bord, la majoria pensionistes i menors d’edat, van aconseguir arribar al seu destí. Segons l’alcalde d’aquesta ciutat portuària, Vadim Boitxenko, no se sap el parador de la resta dels vehicles. «Quan ho vam anunciar, la part russa va accedir a l’evacuació i vam acordar que ens donarien 90 autobusos», va puntualitzar el mandatari. Des de l’inici del conflicte, Rússia ha posat innombrables traves a la materialització dels corredors humanitaris, particularment en les regions que recentment han passat al seu control, totes habitades per ucraïnesos de parla russa. Les autoritats ucraïneses han denunciat el trasllat forçós a Rússia de desenes de milers de persones, una mesura que recorda les deportacions d’ètnies o de poblacions senceres durant l’era del dictador Stalin. Des de fa setmanes, l’evacuació dels civils a Azovstal constituïa un assumpte urgent, que només s’ha pogut desbloquejar gràcies als bons oficis del secretari general de l’ONU, el portuguès Anton Guterres, que va visitar la setmana passada els dos països. Però ni tan sols el que s’havia acordat sobre el paper amb el màxim responsable de l’organització internacional s’ha pogut posar finalment en pràctica en la seva totalitat. I per això, conscient que seran necessàries noves gestions perquè sigui possible l’evacuació completa de la població assetjada, el president francès, Emmanuel Macron, va introduir la qüestió durant una conversa telefònica que va mantenir ahir amb el màxim mandatari rus. «Havíem dit adéu a la vida; pensàvem que ningú sabia que érem allà», va assegurar a l’agència Reuters Valentina Sitnikova, que es va mantenir al lloc amb el seu fill i la seva néta de deu anys durant dos mesos, és a dir, gairebé des del començament de les hostilitats. «La meva néta no deixava de repetir-me: ‘tinc por, tinc por’, i jo li deia ‘tot està bé, volarem fora d’aquí demà’», va relatar, entre sanglots. El búnquer on es refugiava es va arribar a enfonsar a causa dels bombardejos russos, i tres dies enrere, els soldats ucraïnesos les van rescatar d’entre les runes. «Pensem que després de la sortida dels civils, els homes es quedaran enrere; no tenen menjar, aigua o municions; han estat oblidats per tots», va informar Ksenia Chebyseva, de 29 anys.