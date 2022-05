La directora del CNI es troba en la corda fluixa per l’espionatge a independentistes

Paz Esteban López, directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), una dona de perfil tècnic que coneix sobradament la casa, en la qual va entrar fa gairebé 40 anys -quan encara era el Cesid-, pot ser la víctima política del cas Pegasus. La seva continuïtat semblava assegurada fa escassament uns dies, però té per endavant un futur més nefast, segons van deixar entreveure ahir dos ministres del Govern i apunten també fonts de l’executiu i de Ferraz, sense donar per descomptat res per fet. Però la importància rau en el canvi, en què si fa una setmana el Govern sentia que no tenia perquè oferir caps a la Generalitat, perquè al·legava que tot el seguiment s’hauria fet complint la llei (amb empara judicial), ara l’escenari ha canviat totalment.

L’esglaó s’ha elevat en detectar-se una greu bretxa de seguretat en les comunicacions, almenys, del president, Pedro Sánchez, i de la titular de Defensa, Margarita Robles. Els seus mòbils van ser infectats pel programari israelià Pegasus el maig i el juny del 2021, segons ha acreditat el Centre Criptològic Nacional (CCN), organisme que depèn del CNI, i segons ha posat en coneixement de la Justícia l’Advocacia de l’Estat. Però abans de la caiguda, si finalment es produeix, la cap dels espies donarà explicacions demà davant la comissió de secrets oficials del Congrés. Una compareixença que podria ser clau, com la d’avui de Robles davant de la Comissió de Defensa de la cambra baixa, i que pot suposar un punt d’inflexió en l’evolució política de l’escàndol.

Porta de sortida

Ahir era revelador que dos ministres extraordinàriament prudents deixessin oberta la possibilitat a una sortida d’Esteban del CNI. Félix Bolaños, responsable de la Presidència i mà dreta del president, va evitar des de primera hora del matí a la Ser oferir-li un suport explícit: la directora «segueix en el càrrec, està treballant per aclarir els fets i conèixer què ha passat». Una fredor que després va reproduir la portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, després de la reunió setmanal del Gabinet. Com a primera resposta als periodistes, la també ministra de Política Territorial va assenyalar que tant Esteban com Robles compten amb el «total suport» de Sánchez, però, va alertar, «en aquests moments». Matís clau.

Les següents preguntes dels periodistes -la compareixença va ser pràcticament monogràfica- van deixar veure que la cap de la intel·ligència espanyola està en la corda fluixa. «No podem actuar ni parlar de futuribles», va assenyalar sobre una hipotètica dimissió d’Esteban. Es descarta la seva destitució o la seva sortida?, se li va preguntar per tercera vegada. «Cada moment té el seu afany. Estem en la fase d’aclarir què és el que ha succeït i a qui li ha passat [l’espionatge amb Pegasus]. I això és determinant per continuar avançant en com corregim el que ha passat. No podem passar al següent moment sense saber què ha passat fins ara», va contestar. És a dir, la investigació seguirà i quan es tinguin més dades arribarà la depuració de responsabilitats, sense descartar, per tant, la baixa d’Esteban. A aquesta idea hi va contribuir el contrast amb la defensa que Rodríguez va fer del CNI, un «magnífic» organisme de seguretat, sostingut per més de 3.000 treballadors.

La cap de la intel·ligència perd suports interns i la Moncloa li està fent veure. Per a Sánchez, és una peça més fàcil de sacrificar per intentar apagar el foc polític. Va ingressar al Cesid el 1983 i va ser directora del Gabinet Tècnic de Félix Sanz Roldán, que la va fer número dos el 2017. A la seva sortida, el 2019, va agafar els comandaments de manera interina i ja el 2020 Robles va oficialitzar el seu ascens. No és, doncs, un càrrec polític com ho és la ministra.

El cap de la titular de Defensa, si més no de moment, no està en dubte. L’estabilitat de la legislatura, però, està en risc. Les advertències d’ERC cada vegada són més fortes i els intents de la Moncloa, més infructuosos, malgrat que ara compta amb l’argument que el president i Robles han rebut un atac «extern» (sense que sàpiga l’autoria) i «il·lícit». El Govern està cada dia més acorralat. El PSOE va evitar ahir, gràcies a PP, Cs i Vox, que s’establís una comissió d’investigació al Congrés que avalava Unides Podem, però va ser derrotat en la petició de compareixença de Pedro Sánchez. El cap de l’executiu haurà d’acudir a explicar-se a la cambra, forçat per tots els grups excepte els morats.

La principal debilitat en el relat de l’executiu és el perquè. Per què ha conegut ara l’espionatge al president, i no fa un any. Rodríguez va al·legar que els mitjans tecnològics evolucionen, atès que les amenaces són «dinàmiques». En el CNI recorden que el Criptològic no és l’òrgan responsable ni de subministrar els mòbils als alts càrrecs ni de la revisió «periòdica». Sí que va fer l’anàlisi forense dels dispositius perquè se’ls van lliurar divendres i va poder detectar les intrusions.