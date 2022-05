El Govern central aspira a que el 50% dels discapacitats treballin l’any 2030

Amb motiu del Dia de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, el Consell de Ministres va aprovar ahir l’Estratègia Espanyola sobre Discapacitat 2022-2030. Es tracta d’un pla ambiciós, transversal i que vol convertir Espanya en un referent de societat accessible i inclusiva per a les persones amb discapacitat.

Per això marca una sèrie de reptes, com que almenys la meitat de la població amb discapacitat tingui feina el 2030; reduir a la meitat les persones amb problemes d’accés als transports o als edificis públics; fomentar l’educació inclusiva, incloure l’atenció primerenca en la cartera de serveis o reduir el nombre de persones que viuen en entorns institucionalitzats com residències.

Per això, el Ministeri de Drets Socials fixa com a objectiu general el fet de «garantir l’exercici efectiu dels drets humans» de les persones amb discapacitat, «a través de polítiques que assegurin la seva inclusió en la comunitat, el seu ple desenvolupament, qualitat de vida, autonomia personal, amb condicions d’igualtat d’oportunitats i de no discriminació», en línia amb les directrius de la Convenció de Drets de l’ONU.

El document conté una sèrie de reptes i té com a «eixos transversals» la perspectiva de gènere, la cohesió territorial, la innovació i el desenvolupament sostenible, entre d’altres. «Cal saldar un deute amb les dones i les nenes amb discapacitat perquè estan en una situació de desigualtat per moltes realitats i opressions històriques», assenyala el pla.

Indicadors i objectius

El problema d’aquest tipus d’estratègies és que és difícil quantificar-ne el compliment. Per corregir aquest dèficit, el document inclou una sèrie d’indicadors i objectius que puguin servir a l’hora de fer l’avaluació final el 2030. Així, en l’àmbit laboral, marca que la taxa d’ocupació entre la població amb discapacitat s’ha d’incrementar del 34% al 51%. En l’educació, el nombre de persones que arriben a l’educació superior ha de pujar del 20,5% al ​​31% i el percentatge de persones amb dificultat per fer servir el transport públic s’ha de reduir a la meitat (del 40% al 18%).

El sector, que ha participat en la seva elaboració, «valora positivament» l’agenda de «transformació social» que proposa l’estratègia i creu que els seus reptes «estan ben enfocats», però tem que es quedin en paper mullat atès que el document no va acompanyat d’un pressupost.