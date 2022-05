Un informe sobre Pegasus acusa el Marroc d’espionatge

Un informe sobre el programa d’espionatge Pegasus que va publicar agir el diari The Guardian apunta el Marroc com a possible autor de l’espionatge a més de 200 mòbils espanyols que haurien estat seleccionats com a objectius de vigilància per part d’un client de la companyia israeliana NSO Group. Les seleccions de números mòbils que es creu que va realitzar el Marroc van passar el 2019, segons les marques de temps en les dades, que inclouen més de 50.000 números de persones seleccionades com a possibles objectius de vigilància.