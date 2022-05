L’advocat de Puigdemont es querella per almenys 19 atacs

L’advocat Gonzalo Boye fa diversos dies que treballa contra rellotge per l’espionatge amb Pegasus. I no només per denunciar el patit per l’expresident Carles Puigdemont i la vintena de persones afectades que també representa, sinó també el seu propi. Ahir es va querellar per un delicte de descobriment i revelació de secrets contra les empreses israelianes NSO i Q Cyber ​​Technologies, la luxemburguesa Osy Technologies, tres dels seus responsables i totes les persones que estiguin involucrades en la intromissió il·legítima del seu telèfon.

Assegura haver estat víctima entre gener i maig de l’any 2020 d’almenys 18 atacs mitjançant Pegasus, a través de missatges SMS que contenien un enllaç maliciós, disfressat de notificacions de Twitter relacionades amb suposats tuits d’organitzacions com Human Right Watch o el diari The Guardian. Un altre atac va tenir lloc el 30 d’octubre d’aquell any i «coincideix amb esdeveniments rellevants a efectes professionals del querellant, ja que 48 hores abans havia estat arrestat Josep Lluís Alay», excoordinador de Polítiques Internacionals i cap de l’oficina de Puigdemont. Així, al secret de les comunicacions i al dret a la intimitat, suma el secret professional i el dret de defensa dels clients.