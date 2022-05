El Parlament constitueix una comissió d’investigació

Després que la comissió d’investigació sobre l’espionatge de Pegasus naufragués al Congrés, Esquerra, Junts, CUP i En Comú Podem van acordar ahir emprendre la mateixa via però des del Parlament. En un comunicat, els quatre partits van destacar que, després que PSOE, PP, Cs i Vox haguessin vetat la comissió a la cambra baixa, el Parlament «no pot quedar impassible davant la gravetat dels fets, que atempten directament contra drets fonamentals».

Per la seva part, la portaveu del Govern, Patricia Plaja, va anunciar que la Generalitat es personarà com a acusació particular en tots els procediments relatius al cas d’espionatge a dirigents independentistes. Aquesta decisió no exclou la possibilitat de presentar-se també en el cas obert pel Govern a l’Audiència Nacional. Plaja també va reclamar una comissió d’investigació, l’actualització de la llei de secrets i la necessitat que es produeixin «dimissions» dels «responsables» de l’espionatge.

D’altra banda, l’anunci que Pedro Sánchez i Margarita Robles van ser espiats fa més d’un any ha provocat la indignació d’Unides Podem i dels socis d’investidura. Més enllà dels dubtes sobre si la informació és real, els socis al complet van exigir que es depurin responsabilitats polítiques. Tot i això, només el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, es va atrevir a posar nom a aquestes dimissions: Robles i la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència, Paz Esteban.