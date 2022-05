El president de la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats, José António Bermúdez de Castro (PP), ha provat infructuosament d'evitar aquest dimecres que els portaveus dels grups facin referència al 'Catalangate' i a l'espionatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bermúdez de Castro ha tallat la intervenció de la diputada de la CUP Mireia Vehí quan aquesta ha qüestionat el paper del govern espanyol sobre l'espionatge. El govern espanyol havia situat la compareixença de Robles com un dels gestos per aportar «transparència» al voltant del cas d'espionatge.

La compareixença de Robles, convocada oficialment per explicar la 'brúixola estratègica' del Ministeri de Defensa, ha començat amb problemes per la pretensió del president de la Comissió de Defensa, José Antonio Bermúdez de Castro, d'impedir que es fes referència al cas d'espionatge demanant als portaveus que se cenyissin a la qüestió que ha motivat oficialment la presència de Robles. Bermúdez de Castro ha tallat en diverses ocasions a la diputada de la CUP Mireia Vehí, que ha preguntat directament a Robles pels canvis constants en les explicacions del govern espanyol sobre el cas d'espionatge, un «escàndol polític» que encara es va coneixent a mesura que apareixen titulars a la premsa, però no per les explicacions del mateix executiu espanyol.

El president de la Comissió de Defensa l'ha tallat adduint que malgrat que normalment es permet «algun comentari» sobre qüestions alienes al motiu de la compareixença, en aquesta ocasió les referències a l'espionatge són competència de la comissió de secrets oficials. «Aquesta qüestió sobre què està preguntant no correspon a aquesta comissió». Malgrat la seva intervenció, el portaveu de Bildu, Jon Iñárritu, li ha pres el relleu recordant a Robles que ella va lliurar en el passat una batalla contra les clavegueres. «M'agradaria veure la mateixa Margarita Robles, però lamentablement no l'estem veient perquè hi ha un escàndol que afecta el govern espanyol i els independentistes, i cal un 'dos per un' per esclarir-lo».

De fet, Robles no ha fet cap referència directa ni indirecta al cas d'espionatge fins al final de la seva intervenció, quan s'ha mostrat «orgullosa» dels membres del CNI, i quan ha assegurat que «Espanya és un país seriós amb institucions serioses i fiables». Segons Robles, ha de «quedar clar» que tots els servidors públics de l'Estat «actuen d'acord amb la legalitat» i no es pot atacar ningú «amb especulacions, sense proves, imputant autories conegudes o desconegudes que puguin atribuir cap mena de responsabilitat».