S’obre un nou escenari per a dones, metges, activistes i polítics

Les plaques tectòniques de l’avortament se sacsegen als EUA. Encara que la protecció constitucional del dret segueix en vigor mentre no hi hagi sentència en ferm del Tribunal Suprem, l’esborrany filtrat amb l’opinió de la majoria conservadora eliminant aquesta protecció i retornant la regulació exclusivament als estats ja ha acostat cap a una nova realitat. I per a aquest nou món, en molts casos una tornada al passat, es preparen dones, proveïdors de serveis mèdics, activistes i polítics de tot l’espectre.

El primer impacte es viurà en 13 estats controlats per republicans que ja tenen aprovades lleis que, immediatament després de la decisió del Suprem, il·legalitzaran l’avortament als seus territoris. Segons dades de l’Institut Guttmacher, en 13 estats conservadors més hi ha lleis o esmenes preparades que també accelerarien la il·legalització total o gairebé. A l’altra banda de l’equació, 16 estats progressistes i el districte de Columbia tenen normes que protegeixen el dret a l’avortament. Diversos d’aquests estats controlats per demòcrates s’han preparat per obrir clíniques a prop d’estats limítrofs conservadors. També han fet esforços per assegurar finançament que ajudi les dones dels estats restrictius a accedir a avortaments segurs.