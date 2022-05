Aragonès adverteix a Sánchez que el diàleg està en perill

Un any després que es posés la catifa vermella per als indults als presos del procés, al mateix escenari i en plena polèmica per l’espionatge a través del programari israelià Pegasus, el president Pere Aragonès va afirmar ahir que la gestió d’aquesta vigilància per part del Govern central «està dinamitant la via del diàleg i la negociació impulsada fa un any».

Davant d’empresaris i directius en la Reunió Cercle d’Economia 2022 a Barcelona, ​el cap de la Generalitat va destacar que deia aquestes paraules «amb el dolor de qui ha apostat pel diàleg» i va instar l’executiu central a marcar un «punt d’inflexió» i a aclarir «sospites» per «depurar» responsabilitats. Aragonès va recordar també que «el compromís de donar la paraula a la ciutadania és granític, però que no és correspost pel Govern de l’Estat per la gestió de Pegasus», cosa que li provoca «decepció», «preocupació» i «frustració». Les mesures o anuncis que ha fet l’executiu davant l’espionatge que han patit el president del Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles, «són diametralment oposades» a les que han afectat els independentistes, va denunciar, alhora que va insistir que «és absolutament inacceptable per al diàleg i els reptes que tenim». «Si la seva voluntat de diàleg és veritable, s’ha d’aclarir qui ha fet l’espionatge i s’han de depurar i assumir responsabilitats» va sentenciar, i va retreure al Govern que hi pugui haver «un espionatge bo i justificable i un de dolent i injustificable». Sánchez i Aragonès coincidiran demà en aquestes jornades econòmiques, en el lliurament del Premi a la Construcció Europea a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en la que serà la primera vegada que els presidents de Govern i Generalitat es vegin cara a cara des que va esclatar el cas Pegasus. Falta saber si aprofitaran aquesta trobada per reunir-se.