Bielorússia ha anunciat a primera hora d’aquest dimecres que les Forces Armades del país han iniciat una sèrie de simulacres sobtats per avaluar la preparació de la seva capacitat de combat davant una possible «crisi», segons ha comunicat el servei de premsa del Ministeri de Defensa.

«Ha començat un control sorpresa de les forces de reacció en les Forces Armades de Bielorússia, durant la qual les unitats i subunitats militars hauran de posar-se en alerta, marxar a àrees designades i fer tasques d’entrenament de combat», ha dit, tal com ha recollit l’agència de notícies TASS.

El Ministeri de Defensa ha destacat que les activitats en curs són «una de les maneres més efectives d’entrenar tropes i no representen cap amenaça ni per a la comunitat europea en el seu conjunt ni per als països veïns en particular».

Minsk també ha assenyalat que les forces involucrades «augmentaran gradualment, cosa que permetrà provar la seva capacitat per contrarestar les amenaces militars tant a terra com en l’aire». El servei de premsa ha explicat que està previst moure una quantitat important d’equip militar.