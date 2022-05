Brussel·les proposa l’embargament del petroli rus en els propers 6 mesos

La proposta ja és ferma i oficial. La Comissió Europea ha remès als 27 Estats membres la sisena ronda de sancions contra Rússia, que inclou la prohibició d’importar petroli a la Unió Europea, la desconnexió del sistema de comunicació de pagaments Swift de l’entitat bancària Sberbank -la més gran institució financera russa controlada pel Kremlin-, així com l’ampliació de la llista d’individus els béns dels quals a la UE seran congelats i no podran entrar en territori comunitari, amb la incorporació d’alts càrrecs militars del règim i altres individus implicats en la matança de Butxa i el setge a Mariúpol.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va presentar ahir davant del Parlament Europeu el contingut del sisè paquet, que, per ser aprovat, necessitarà ara la unanimitat dels Vint-i-set. Tal com s’esperava, el pla inclou mesures per posar fi a la dependència del petroli rus, que envia a la UE el 27% del que consumeix el club, i acabar així amb el pagament milionari diari al Kremlin que li permet finançar la guerra a Ucraïna. «Siguem clars, no serà fàcil. Alguns Estats membres depenen en gran mesura del petroli rus. Però simplement ho hem de fer. Així que avui proposem una prohibició del petroli rus. Serà una prohibició total de les importacions de tot el petroli rus, marítim i per oleoducte, cru i refinat», va anunciar.

«Gradual i ordenada»

Igual que amb el carbó rus, sancionat a principis d’abril i la prohibició del qual serà d’aplicació a partir de l’agost, l’embargament a les importacions de petroli es farà «de manera ordenada i gradual» per «assegurar rutes de subministrament alternatives i minimitzar l’impacte als mercats globals». Segons va explicar Von der Leyen, la proposta inclou una eliminació progressiva de sis mesos per al subministrament de cru i per a finals d’any per als productes refinats. «D’aquesta manera, maximitzem la pressió sobre Rússia, alhora que minimitzem els danys col·laterals per a nosaltres i els nostres socis a tot el món perquè per ajudar Ucraïna hem d’assegurar que la nostra economia segueix sent forta» va explicar Von der Leyen, que no va detallar les excepcions previstes a la proposta per respondre a les preocupacions de països fortament dependents com Hongria o Eslovàquia. Segons l’agència Reuters, tots dos països gaudiran d’un període transitori més llarg i podran continuar comprant petroli a Rússia fins a finals del 2023.

La nova ronda també amplia el nombre d’individus sancionats per la UE per castigar «oficials militars d’alt rang i altres persones que van cometre crims de guerra a Butxa i que són responsables de l’inhumà setge a la ciutat de Mariupol», va dir presidenta de la Comissió Europea.