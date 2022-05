L’alcalde de Mariúpol va assegurar ahir que s’estan produint «violents combats» als voltants de la planta siderúrgica d’Azovstal, un dels últims bastions on la resistència ucraïnesa s’ha atrinxerat per fer front a l’assalt de les tropes russes, endurit en els darrers dies. «Hem perdut el contacte amb els nois. No podem saber què està passant allà, si estan fora de perill o no», va confessar Vadym Boitxenko.