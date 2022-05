Els socialistes francesos se sumen al bloc d’esquerres de Mélenchon

Des del Front Popular fins al programa comú del socialista François Mitterrand el 1972. Les referències històriques són abundants en els últims dies a la premsa francesa per descriure la nova aliança unitària de l’esquerra liderada per Jean-Luc Mélenchon (socioecologista). El Partit Socialista (PS) va arribar ahir a un acord amb la França Insubmisa (socis de Podem a França) per a les eleccions legislatives dels propers 12 i 19 de juny. Aquest anunci coincideix pràcticament amb l’aniversari de la victòria del Front Popular del socialista Léon Blum el 3 de maig del 1936.

Només falta la validació del comitè nacional del PS perquè se certifiqui aquesta unió de la gauche. L’objectiu de la Nova Unió Popular Ecologista i Social (Nupes) és aconseguir una majoria progressista a l’Assemblea Nacional i imposar així un Govern de cohabitació amb Mélenchon com a primer ministre al president Emmanuel Macron (centredreta). Els Verds ja s’havien sumat a aquesta aliança diumenge a la nit i els comunistes dimarts. La reunió del comitè nacional dels socialistes està prevista per a avui i s’augura tensa. Si es ratifica el pacte, representaria la cirereta del pastís del nou bloc de l’esquerra liderat pels insubmisos. Després d’haver quedat tercer -amb el 22% i a uns 400.000 vots de superar Marine Le Pen- en la primera volta de les presidencials, Mélenchon ha avançat en les últimes setmanes en la recomposició i unió de l’esquerra, completament inesperada fins fa uns mesos. La seva aspiració de convertir-se en el proper primer ministre va deixar de ser únicament una fantasia. Ara cal tenir-la en compte com una hipòtesi complicada, però no del tot impossible. Segons un sondeig recent de l’institut Cluster 17, aquest bloc unitari de l’esquerra obtindria el 34% dels sufragis en la primera volta de les legislatives, per davant de la coalició macronista (24%) i de la ultradretana Reagrupació Nacional (24%) . Una «alternativa en positiu» Mélenchon i els seus nous socis volen trencar la lògica imperant en les dues darreres dècades a França. Des de la reforma constitucional de l’any 2000, quan es va adoptar pràcticament el mateix calendari per a tots dos comicis, les legislatives es van convertir en un pur tràmit per al vencedor en les presidencials. Macron, però, va aconseguir la seva reelecció gràcies al vot prestat progressista.