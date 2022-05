Boris Johnson passa el seu primer examen a les urnes després del «partygate»

Milions de britànics estaven citats ahir a les urnes en unes eleccions municipals i autonòmiques que són el primer test electoral per a Boris Johnson després de l’escàndol de les festes de Downing Street durant la pandèmia. L’agenda dels comicis locals ha estat dominada per assumptes nacionals com el vertiginós augment del cost de la vida i els polèmics esdeveniments ocorreguts a Westminster.

Els votants descontents acusen el Govern de no estar fent prou per pal·liar l’impacte de la crisi econòmica a les llars i un 58% en desaprova la gestió. Alhora, la constatació que el primer ministre i altres membres del seu Gabinet, com el titular de Finances, Rishi Sunak, van ignorar la llei mentre els ciutadans havien de romandre aïllats, ha erosionat la credibilitat de l’executiu. L’elecció busca la renovació de 146 ajuntaments a Anglaterra (la meitat dels existents), els 22 consells locals d’Escòcia i els 22 de Gal·les. A Londres estan en joc els càrrecs als 32 districtes de la capital. A Irlanda del Nord es trien els 90 escons de l’Assemblea de Stormont i els nacionalistes del Sinn Féin podrien aconseguir la victòria per primera vegada en un segle.