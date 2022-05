Les eleccions locals a Gran Bretanya s'han saldat amb la victòria moderada dels laboristes i la derrota catastròfica dels conservadors a Londres, on gairebé han desaparegut, patint pèrdues limitades a Anglaterra i importants a Escòcia i Gal·les. El principal partit de l'oposició ha arrasat a la capital, però ha fet modestos avanços en la resta del país i ha encaixat pèrdues a les mans dels liberals. Les forces de Boris Johnson han resistit en l'anomenat mur vermell, però han perdut territori en el ric sud-est anglès. Liberals Demòcrates i Verds han fet destacats progressos a costa de les dues principals formacions.

D'acord amb l'estimació a escala nacional de la BBC, si avui hi hagués eleccions generals els Laboristes obtindrien el 35% de vots, Conservadors 30%, Liberals Demòcrates 19% i Altres 16%. Johnson ha tractat de diluir la derrota. “Els resultats són variats. Hem tingut una nit difícil en algunes parts d'Anglaterra, però, en unes altres, els conservadors hem avançat i hem aconseguit millores significatives en llocs que no ens havien votat en molt de temps o fins i tot mai".

Londres un món a part

Londres va tornar a mostrar que és diferent a la resta d'Anglaterra. Els conservadors van patir un càstig sense precedents. Els laboristes ja dominaven la capital, però es van fer amb tres districtes emblemàtics. Van guanyar per sorpresa i per primera vegada des de la seva creació el 1964 Westminster, exemple de riquesa i opulència de l'urbs, seu del Palau de Buckingham, les botigues de luxe de Mayfair o l'hotel Ritz, una cosa impensable. També per primera vegada es van imposar a Barnet, un barri amb abundant població jueva, que en les passades eleccions generals va votar pels conservadors com a càstig a l'antisemitisme en el partit del llavors líder laborista, Jeremy Corbyn.

“Hem canviat el Partit Laborista i ara estem veient els resultats”, va declarar l'actual líder Keir Starmer, reivindicant la seva labor de neteja interna. Després de 44 anys també van vèncer a Wandsworth, el que va ser districte de l'exprimera ministra Margaret Thatcher, al sud del Tàmesi. La desfeta dels conservadors a la capital té importància de cara a les pròximes eleccions generals. A Londres li corresponen 70 escons en la Cambra dels Comuns, més que a tota Escòcia, i alguns diputats ‘tory’ comencen a veure que la renovació del seu mandat perilla.

Els laboristes van guanyar importants consistoris com Southampton, Cumbria, o Reddich a Anglaterra, encara que van perdre Hull a les mans dels liberals. A Gal·les també van obtenir guanys i a Escòcia van relegar als conservadors a la tercera plaça. El Partit Nacional Escocès (SNP) es va imposar novament de forma destacada en primera posició.

Victòria insuficient

El resultat dels comicis “és un punt d'inflexió”, va assenyalar Starmer, al qual va amargar la jornada la decisió de la policia d'investigar “potencials violacions” de la normativa de Covid, quan el van fotografiar l'any passat durant una reunió de treball a la ciutat Hartlepool bevent una cervesa. La seva victòria no va ser tan contundent com per a aconseguir la majoria en la pròxima elecció general. Un 35% és el mateix percentatge obtingut per Corbyn el 2018. Després de 12 anys de governs conservadors, de les mentides i els escàndols de Johnson, i del cost en espiral de la vida, el Partit Laborista no sembla capaç de superar la tremenda majoria que els seus rivals van obtenir en el 2019.

Les eleccions eren considerades com un test per a la popularitat de Johnson després del Partygate. Encara que alguns van atribuir la seva derrota a la falta d'integritat del Primer Ministre, el revés, fins i tot sent perillós, no és tan devastador com per a prendre la metxa que porti a canviar de líder. Johnson podria estar preparant una remodelació del govern tractar de renovar la imatge del seu equip.