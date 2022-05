Els sospitós d’assassinar quatre homosexuals a Bilbao s’entrega

L’home més buscat d’Euskadi es va entregar ahir a la tarda. La policia li seguia els passos des de fa dies com a presumpte autor de la mort de quatre homosexuals a Bilbao entre el setembre i l’octubre de l’any passat. Segons el departament basc de Seguretat, el sospitós, un home de 25 anys, amb antecedents policials i de nacionalitat colombiana, es va presentar voluntàriament a dependències de l’Ertzaintza a Irun en veure la seva cara als mitjans de comunicació com el presumpte homicida, negant la seva participació i amb la intenció de «col·laborar» en el cas. L’Ertzaintza el va detenir per poder-lo interrogar en el marc de les investigacions. El jutge va decretar el secret de les actuacions, per la qual cosa no es coneix cap dada oficial o detall sobre la investigació.

El presumpte assassí ha actuat de manera similar en tots els casos, citant-se amb les seves víctimes a través d’una pàgina de contactes per a homosexuals. Un cop a casa seva, els subministrava una substància estupefaent amb què aconseguia atordir-los i esbrinar les seves dades bancàries. Comès el crim, fugia del domicili amb les targetes de crèdit i al cap de pocs dies sostreia els diners en caixers automàtics i mitjançant transferències. La policia autonòmica li atribueix quatre morts, encara que estudia la possibilitat que la macabra llista pugui augmentar fins a vuit, segons va informar El Correo. El sospitós podria haver sostret un botí de milers d’euros, té antecedents per estafes amb targetes bancàries i s’ha mogut per diverses comunitats autònomes. El cas del presumpte assassí en sèrie és molt complicat perquè, en un primer moment, les morts registrades a Bilbao no tenien connexió. En no trobar res sospitós al domicili de les víctimes mortals, eren considerades morts sobtades i naturals, potser atribuïbles a problemes cardíacs no diagnosticats prèviament. En fer l’autòpsia, els forenses tampoc van trobar res sospitós. El cas va fer un gir de 180 graus a l’octubre del 2021, quan el germà d’un home de 43 anys que va morir al seu domicili del nucli antic de Bilbao va denunciar que, poques hores després de la seva mort, algú havia sostret els diners del seu compte bancari. L’anàlisi de sang de la víctima va confirmar la presència de GHB, un potent depressor del sistema nerviós central conegut com a èxtasi líquid. És una droga inodora, incolora i insípida que actua ràpidament i que és consumida per aconseguir eufòria, desinhibició en les relacions socials i augment de la libido. No obstant això, en funció de la persona que la pren i la quantitat, els seus efectes poden anar des de la somnolència i la confusió fins a forts mals de cap, problemes respiratoris i coma. Arran de la reveladora troballa del GHB al cos de l’home de 43 anys, la policia va lligar caps i va començar a sospitar que les altres tres morts prèvies d’homes registrades a Bilbao i presumptament naturals podien ser atribuïbles a la mateixa persona.