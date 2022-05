Una potent explosió ha provocat aquest divendres greus destrosses a l’Hotel Saratoga de l’Havana, situat al centre de la capital cubana, segons els mitjans locals, que donen compte també de danys en un edifici de vivendes i en una escola pròxims.

L’incident s'ha produït al voltant de les 10.50 (hora local), sense que es tingui constància encara de les causes. El portal oficial Cubadebate també recull aquest succés, fent-se ressò d’imatges publicades en xarxes socials.

Explosión destruye una parte del hotel Saratoga en La Habana, Cuba. Información extraoficial apunta a una detonación mientras se realizaba una transferencia de gas desde un camión hacia el inmueble. pic.twitter.com/eRn760SYCH — Yuliana Escobedo (@YulianaEscobedo) 6 de mayo de 2022

L’hotel està situat a l’Havana Vella, a prop del Capitoli. Fins a la zona s’han desplaçat efectius dels serveis d’emergència. Hi ha rumors que es tracta de l’explosió d’una caldera, altres que es tracta d’un atemptat, però no hi ha confirmació oficial fins al moment.

Hotel Saratoga, Habana Vieja en estos momentos. Se reportan varios heridos entre ellos niños. En mí Cuba se derrumba todo menos la dictadura. pic.twitter.com/XV0b1oITm1 — Italo (@ElPangoniano) 6 de mayo de 2022

Algunes informacions assenyalen que hi hauria nens ferits a l’Escola Primària Concepción Arenal, davant l’hotel, ubicat a Prado y Dragones.