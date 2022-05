L’Audiència Nacional ha confirmat la fi de la instrucció del denominat cas Dina, sobre el suposat robatori del mòbil de l’exassessora de Podem Dina Bousselham el 2015, i ha rebutjat la petició de Vox d’imputar en el procediment l’exvicepresident del Govern Pablo Iglesias.

La secció tercera de la Sala Penal ha avalat el criteri del jutge Manuel García Castellón, que va donar per conclosa el 29 de gener passat la investigació sobre la sostracció de la targeta del mòbil i el seu posterior periple, que constitueix una de les peces de l’anomenat cas Tándem o Villarejo.

Aquesta resolució va ser recorreguda tant pel mateix Pablo Iglesias i Dina Bousselham, com per Vox, que ha actuat com a acusació popular en aquesta causa, i qui va sol·licitar continuar investigant els fets i citar com a imputat l’exlíder de Podem.

Una declaració que la Sala considera «impertinent», ja que l’informe pericial encarregat pel jutge sobre els danys que va presentar la targeta del mòbil de Bousselham quan la va recuperar impedia atribuir «l’autoria» d’aquests danys a Iglesias, una cosa que, segons la seva opinió, «queda absolutament descartat».

Segons aquell informe, que va determinar la impossibilitat d’accedir a la targeta de memòria, el mal a la targeta va ser «accidental o deliberat no evident, però no intencionat de forma evident».

El fet que Iglesias tingués accés a la targeta –l’hi va donar el president del grup Zeta, Antonio Asensio–, «sense cap altre element indiciari» i sense poder determinar-se la producció de danys o si més no determinar quan es va accedir al seu contingut fa «impertinent», segons el parer de la Sala, la declaració de l’exvicepresident.

I recorda que Bousselham ja va deixar clar que no denunciava Iglesias, ja que comptava amb la seva confiança i estava autoritzat per veure el contingut del seu mòbil.

En la mateixa interlocutòria el tribunal rebutja expulsar Vox del procediment, com demanaven Bousselham i Iglesias.

Aquesta mateixa secció ha dictat una altra interlocutòria, relativa a la peça número 4 del cas Villarejo en la qual s’investiga el suposat encàrrec dels germans naviliers Pérez-Maura a l’excomissari amb l’objectiu d’evitar l’extradició d’un d’ells, Ángel, a Guatemala.

Els magistrats desestimen el recurs del fiscal contra la decisió del jutge d’instrucció d’aixecar la prohibició de sortir d’Espanya i de restituir el passaport a l’investigat Álvaro Pérez Maura, a qui li va imposar compareixences mensuals al jutjat.